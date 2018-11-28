FİNANS

Türkiye'de elektrik ve gaz AB'den ucuz

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye'de doğal gaz ve elektrik, AB üyesi 28 ülkeden daha ucuz tüketime sunuluyor - AB ülkeleri arasında doğal gaz en pahalı İsveç'te en ucuz Romanya'da satılıyor - AB üyesi ülkeler arasında en pahalı elektrik Danimarka'da en ucuz Bulgaristan'da kullanılıyor

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle karşılaştırıldığında 2018'in ilk yarısında en ucuza elektrik ve doğal gaz tüketilen ülke konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018'in ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat 5,91 avro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,16 avro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğal gaz kullanan ülke 11,3 avro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,98 avro ile Danimarka, 8,15 avroyla Hollanda, 7,59 avroyla Portekiz ve 7,14 avroyla İtalya izliyor.

Bu miktarda doğal gaz için AB'nin başat ekonomilerinden Almanya'da 6,08 avro, Fransa'da 6,65 avro, İngiltere'de 4,62 avro ve İspanya'da 6,65 avro ödenmesi gerekiyor.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında en uygun doğal gaz tüketimi Romanya'da gerçekleşiyor. Romanya'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hane halkları ortalama 3,21 avro ödeme yapıyor. Uygun fiyatlı doğal gazda Romanya'yı 3,58 avroyla Macaristan, 3,68 avroyla Hırvatistan, 3,79 avroyla Bulgaristan ve 3,85 avroyla Letonya izliyor.

Böylece, Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğal gaz için ödedikleri fiyat, 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

\

- Türkiye elektrikte Avrupa'nın en ucuzu

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 28 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2018'in ilk yarısında ortalama 9,04 avroya satıldı. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte AB'nin en ucuz ülkesi konumunda bulunuyor.

Bu elektrik için AB'de ortalama 20,49 avro ödeniyor. AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Bulgaristan'da satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9,79 avro ödenirken onu en yakın 10,97 avroyla Litvanya, 11,23 avroyla Macaristan, 12,85 avroyla Malta ve 13,11 avroyla Hırvatistan izliyor.

AB üyesi ülkeler arasında en pahalıya elektrik ise Danimarka'da tüketiliyor. Hane halkları 100 kilovatsaat elektriğe Danimarka'da 31,26 avro ödüyor. Bu ülkeyi pahalı elektrikte 29,5 avroyla Almanya, 27,33 avroyla Belçika, 23,83 avroyla İspanya ve 23,69 avroyla İrlanda takip ediyor.

Bu verilere göre, Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatları AB ülkeleri ortalamasının çok altında seyrediyor.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması sosyal medyayı salladıŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması sosyal medyayı salladı
Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”
Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdıCarrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa doğal gaz elektrik Eurostat türkiye

En Çok Okunan Haberler

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

ABD'de dev dava! 16 bankadan milyar dolarlık tazminat istediler

ABD'de dev dava! 16 bankadan milyar dolarlık tazminat istediler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.