"Uluslararası danışmanlık firması olarak dünyadaki en iyi yönetim mekanizmalarını Türkiye'ye nasıl getiririz?, Türk firmaları ile bu mekanizmaları nasıl tanıştırır, farkındalık yaratırız? En önemlisi kurumsal gelişmelerinde nasıl faydalı oluruz dediğimiz zaman, Best Managed Companies of Turkey programını ilk kez Türkiye'de uygulamaktan dolayı mutluyuz. Burada şirketlerin kurumsal süreçlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz ve en önemlisi ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'deki iyi uygulamaları öne çıkartmaya ve parlatmaya çalışıyoruz."

Çiçekli, "Dünyadaki en köklü 15 firmaya baktığınız zaman 9'u Japon. Bin 250 yaşına kadar ulaşan şirketlerden bahsetmek mümkün. Türkiye'de firmaların ömrü 25 yıl olarak tanımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Programın 20 milyon liranın üzerinde cirosu olduğunu belirten Çiçekli, programın 25'in üzerinde çalışanıyla 5 yıldan fazla süredir faaliyetlerine devam eden firmaları kapsadığını kapılarının herkese açık olduğunun altını çizdi.

Çiçekli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıklarını artıracak, iyi yönetim konusunda gelişim alanlarını belirleyecek ve bu alanları güçlendirme konusunda firmaları desteleyecek bir program oluşturmayı hedefledik. Değerlendirme sürecinde Türk şirketlerimizin başarı hikayelerine tanık olmak bizi ayrıca çok heyecanlandırdı ve gururlandırdı.

Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan Deloitte koçlarımız finalist şirketleri 360 derece analizlerle inceledi ve bu şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin mentörlüğünde çalışma imkanı buldu. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar olmak üzere 4 ana başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 11 şirket bu prestijli unvanı almaya hak kazandı.