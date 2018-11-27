FİNANS

"Türkiye'de firmaların ömrü 25 yıl olarak tanımlanıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli: - "Bin 250 yaşına kadar ulaşan şirketlerden bahsetmek mümkün.Türkiye'de firmaların ömrü 25 yıl olarak tanımlanıyor" - "Dünyada 10 tane değerli markanın 8 tanesi ABD'de"

İSTANBUL (AA) - Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, "Türkiye'de firmaların ömrü 25 yıl olarak tanımlanıyor." dedi.

Deloitte Private tarafından düzenlenen"Best Managed Companies" programında konuşan Çiçekli, dünyada 10 tane değerli markanın 8 tanesinin ABD'de olduğunu söyledi.

Çiçekli, "Dünyadaki en köklü 15 firmaya baktığınız zaman 9'u Japon. Bin 250 yaşına kadar ulaşan şirketlerden bahsetmek mümkün. Türkiye'de firmaların ömrü 25 yıl olarak tanımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çiçekli, şunları kaydetti:

"Uluslararası danışmanlık firması olarak dünyadaki en iyi yönetim mekanizmalarını Türkiye'ye nasıl getiririz?, Türk firmaları ile bu mekanizmaları nasıl tanıştırır, farkındalık yaratırız? En önemlisi kurumsal gelişmelerinde nasıl faydalı oluruz dediğimiz zaman, Best Managed Companies of Turkey programını ilk kez Türkiye'de uygulamaktan dolayı mutluyuz. Burada şirketlerin kurumsal süreçlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz ve en önemlisi ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'deki iyi uygulamaları öne çıkartmaya ve parlatmaya çalışıyoruz."

Programın 20 milyon liranın üzerinde cirosu olduğunu belirten Çiçekli, programın 25'in üzerinde çalışanıyla 5 yıldan fazla süredir faaliyetlerine devam eden firmaları kapsadığını kapılarının herkese açık olduğunun altını çizdi.

Çiçekli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıklarını artıracak, iyi yönetim konusunda gelişim alanlarını belirleyecek ve bu alanları güçlendirme konusunda firmaları desteleyecek bir program oluşturmayı hedefledik. Değerlendirme sürecinde Türk şirketlerimizin başarı hikayelerine tanık olmak bizi ayrıca çok heyecanlandırdı ve gururlandırdı.

Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan Deloitte koçlarımız finalist şirketleri 360 derece analizlerle inceledi ve bu şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin mentörlüğünde çalışma imkanı buldu. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar olmak üzere 4 ana başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 11 şirket bu prestijli unvanı almaya hak kazandı.

Bu programın ödül kazandırmaktan da öte şirketlere hem koçluk süreci hem de değerlendirme safhasında büyük bir değer kattığına inanıyoruz. Ödüllendirilen şirketleri gönülden tebrik ediyoruz. Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri programının, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ve temsil ettiği değerlere sahip çıkan şirketlere ilham vermesini ve iyi yönetim prensiplerini şirketlerinde uygulamaları konusunda yol gösterici olmasını diliyoruz. Deloitte olarak iş ortaklarımızın da desteği ile ulusal ve uluslararası platformlarda bu şirketlerin öne çıkmasını destekleyeceğiz."

En az beş yaşında, yıllık 20 milyon liranın üzerinde ciro ile 25 ve üzeri çalışana sahip, halka açık olmama ve hisselerinin en az yüzde 60'ı ya da kontrolleri Türkiye'de kurulu şirket ve şahıslara ait olma koşullarını yerine getiren 11 ilden 70'e yakın şirketin değerlendirildiği programda,Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketi ödülünü kazanan şirketler şöyle:

AROMSA, ASAV, Defacto, Domino Tekstil, ISM Makine, Karaoğlu Peyzaj, Kross Otomotiv, Mikropor, Nobel İlaç, Profen ve TKG Otomotiv.

Kış için ilham alınası sokak stilleriKış için ilham alınası sokak stilleri
Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyorEdremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor
Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandıSanayiciler karşılıksız çekten dert yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.