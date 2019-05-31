"Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, "Ülkemizde geçen yıl üretilen 22,1 milyon ton çiğ sütten 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt ve 730 bin ton ayran üretildi." dedi.

Tezel, dernek tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, SETBİR'in geçen yıldan itibaren 1 Haziran'ı Dünya Süt Günü olarak kutladığını söyledi.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesince kayıtlı ve denetimli 2 bin 258 işletmenin faaliyet gösterdiğini bildiren Tezel, sektörün her gün 500 bini aşkın çiftçi üreticiden temin ettiği çiğ sütü, sağlıklı, ambalajlı, hijyenik içme sütü ve süt ürününe dönüştürdüğünü, sağladığı istihdamla da 10 binlerce insana geçim kapısı olduğunu dile getirdi.

Tezel, sektörün ürünlerinin yurt içinde 600 bin satış noktasında, yurt dışında da 88 ülkede tüketiciyle buluştuğunu belirterek, "Türkiye'de 2018'de 22,1 milyon ton çiğ süt üretildi. Süt sanayisi bu çiğ sütten 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt ve 730 bin ton ayran üretti." ifadelerini kullandı.