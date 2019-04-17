FİNANS

Türkiye'de geçen yıl 61 bin 265 kitap yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde geçen yıl yayımlanan materyal sayısı, önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 67 bin 135'e ulaştı - Yayımlanan kitap sayısı geçen yıl 61 bin 265 olarak kayıtlara geçti

Türkiye genelinde geçen yıl 61 bin 265 kitap yayımlandı. Geçen yıl yayımlanan toplam materyal sayısı da önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 67 bin 135'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 67 bin 135'i bulurken, kitap sayısı ise 61 bin 265 olarak kayıtlara geçti.

Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı geçen yıl yüzde 10,7 artışla 61 bin 607 oldu. Bu dönemdeki materyallerin yüzde 91,8'i özel sektör, yüzde 5,8'i kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5'i de sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlandı.

Yayıncılar tarafından geçen yıl 61 bin 265 kitap, 391 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 5 bin 177 web tabanlı elektronik kitap, 28 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 274 diğer olmak üzere toplam 67 bin 135 materyal için ISBN alındı.

- En fazla artış akademik materyallerde

Konularına göre incelendiğinde, 2018'deki materyallerin yüzde 32,2'si eğitim, yüzde 17,4'ü yetişkin kültür, yüzde 16'sı akademik, yüzde 15,8'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 13,9'u çocuk ve ilk gençlik, yüzde 4,7'si inanç alanlarında yayımlandı.

Akademik materyallerin sayısı 2018'de, önceki yıla göre yüzde 32 artarak 10 bin 751'e ulaşırken, eğitim alanındaki eserler de yüzde 26,1 artışla 21 bin 628 oldu.

Yayımlanan materyallerin yüzde 92,1'inin dilinin Türkçe, yüzde 4,7'sinin İngilizce, yüzde 3,2'sinin ise diğer diller olduğu belirlendi.

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ISBN TÜİK Uluslararası Standart Kitap Numarası

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