"Türkiye'de gençlerin yüzde 31'inin finansal kurumda hesabı yok"

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 31'inin herhangi bir finansal kurumda hesabı olmadığını bildirdi.

BKM'nin finansal okuryazarlık konusundaki bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yayımlanan "Geleceğe Yatırım" kitabı ve "Gençlerde Finansal Okuryazarlık Araştırması", İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Soner Canko, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler karşılaştırıldığında en çok göze çarpan farklardan birinin, gelişmiş ülkelerde finansal hizmetler sektörünün çok daha üstün bir yapıda bulunması ve bireylerin bu hizmetlerden yaygın şekilde yararlanması olduğunu vurguladı.

Canko, finansal erişim ve finansal okuryazarlığın, ekonomik ve toplumsal gelişmişliğin açık bir göstergesi konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki durumu incelediğimizde, Dünya Bankası verilerine göre, 15 yaş üstü nüfusun yüzde 31'inin herhangi bir finansal kurumda hesabı olmadığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerde, örneğin İngiltere’de ise bu oran yüzde 4’e kadar düşüyor. Özellikle gelecek yıllarda ülkemize yön verecek gençlerimizin finansal konularda bilinçlenmesi, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için oldukça önemli. Bizim Türkiye olarak bu açığı kararlı ve emin adımlarla kapatmamız gerekiyor. Türkiye, teknolojiyi yaygın şekilde kullanan genç nüfusu sayesinde finansal okuryazarlık konusunda sıçrama yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Finansal okuryazarlığı eğitim sisteminin bir parçası haline getirmek artık bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Tam bu noktada banka kartlarının, gençlerde finansal okuryazarlığı artırmada kilit noktada olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulması, finansal eğitim ve farkındalığın artması gibi noktalara büyük önem veriyoruz."