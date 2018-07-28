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"Türkiye'de gıda takviyesi pazar büyüklüğü 850-900 milyon lira"

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Aksu Vital Doğal Ürünler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu: - "Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğü 850-900 milyon lira ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları vesaire devreye girerse bunun en az 3-5 katı" - "350-400'e yakın ürün çeşidi üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri 90-95'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların yüzde 99'u doğal ürünler ve katma değeri yüksek ürünler" - "Bu sektöre ciddi anlamda destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğünün 850-900 milyon lira olduğunu belirterek, "Ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları vesaire devreye girerse bunun en az 3-5 katı." dedi.

Yunus Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sanayileşme ile beraber bir kirlenmenin ortaya çıktığını, bu kirlenmenin zenginleşme ile beraber sağlıklı kalma ihtiyacını da ortaya çıkardığını söyledi.

Aksu, "Dünyadaki bu gelişme ile beraber doğal ürünler pazarı da büyüme trendine giriyor. Türkiye'de de sanayileşme ile beraber bir zenginleşme, aynı zamanda kirlenme oluşuyor. Zenginleşmede sağlıklı kalmayı arzulayanlar, bu ürünlerin tüketimine yol açıyor." dedi.

Aksu, ilaç sanayisinde aşırı sentetikleşme, bitkisel ilaçların tamamıyla sentetik alana kayması ve sentez yoluyla elde edilen kimyasallara dönmesiyle beraber doğala olan istek ve tutkunun ciddi anlamda büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'deki doğal ürünler, gıda takviyesi pazarının her gün büyüdüğünü belirten Aksu, "Bu anlamda dünyada yüzde 10-15 arasında bir büyüme söz konusu iken, bu rakam Türkiye'de yüzde 20-25'i buluyor. Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğü 850-900 milyon lira ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları vesaire devreye girerse bunun en az 3-5 katı." diye konuştu.

Son 10 yılda doğal ürünler pazarında önemli bir farkındalık ortaya konmaya başladığını ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık yediği ekmekten içtiği suya kadar her şeyin doğal olmasını arzuluyor. Sanayileşme sentetikleşmeyi, aynı zamanda zenginleşmeyi getiriyor. Zenginleşen, aynı zamanda sağlığından bedel ödemiş kitleler, o zenginliği sağlıklı kalabilme adına harcıyor. Zenginlik aynı zamanda daha fazla hayatta kalabilme, daha fazla genç olabilme, hayatın nimetlerinden, zevklerinden çok fazla faydalanabilme arzusunu tetikliyor.

Aksu Vital olarak, 30 yıldır felsefe ve yaklaşımımız en doğal olanı en tabi haliyle insanlarla buluşturmak. 350-400'e yakın ürün çeşidi üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri 90-95'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların yüzde 99'u doğal ürünler ve katma değeri yüksek ürünler. Biz cari açığa olumlu katkıda bulunuyoruz. Türkiye'de ihracattaki kilogram dolar değerleri 1,4 dolar civarında. Bizde ise en az 5-6 dolar ortalama kilogram değeri var. Fakirlik doğallık ile alakalı, kirlenme de sanayi ile alakalı. Bugün Amerika'da insanların yaklaşık yüzde 70'i gıda takviyesi tüketiyor. Almanya'da eczanelerdeki gıda takviyesinin ilaca göre tüketimi yüzde 60 civarında. Yani gelişme ile orantılı."

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- "Türkiye'de 24,5 milyar liralık ilaç tüketimi var"

Yunus Aksu, ister Sağlık Bakanlığı tarafıyla ister Tarım Bakanlığı tarafıyla bu sektöre ciddi anlamda destek verilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Türkiye'de 24,5 milyar liralık ilaç tüketimi olduğunu belirten Aksu, "Bu sadece ilaç tarafı... Hasta olan insanların hastane, sağlık personeli olarak devlete getirdiği yüke baktığımızda çok ürkütücü rakamlardan bahsedebiliriz. Oysa ki bizim yapmaya çalıştığımız şey insanların sağlıklı olması. İnsan sağlığına ve ülke bütçesine çok ciddi katkı sağlayacak bir sektörden bahsediyoruz. Aynı zamanda katma değeri yüksek olan ürünleri üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Doğal ürünler sektörünün ilacın rakibi olmadığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Biz tabi olanı yaparak ilaca ihtiyaç duymamayı, ilaca ihtiyaç kalmamasını arzuluyoruz. Dolayısıyla bu pazarı gıda takviyesi tüketimi olarak görmemek lazım. Topluma fayda ve katkısı çok yüksek. İnsan sağlığını koruyarak yanlış harcamaları ortadan kaldırıyor. Örnek verecek olursak, kanser hastalığı çok ciddi şekilde yayılıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 kişiden birinin kanser olacağı söyleniyor. Dolayısıyla çok korkutucu ve dehşet rakamlar... Hatta kanser tedavisi için yapılacak harcamaların sağlık sektörü ve sigorta sistemlerini tehdit edeceği yazılıp çiziliyor. Pazarda da görüp duyuyoruz. Bütün hekimlerimizin ortak tespiti kanserin tetikleyicisi sentetik ürünler, sentetik çevre ve sağlıksız beslenme... İnsanların önümüzdeki yıllarda kanser olmaması, sağlıklı bir ömür sürebilmesi için doğal beslenmeye, gıda takviyelerine ciddi anlamda ihtiyacı var."

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Anahtar Kelimeler:
Aksu Vital Doğal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu B doğal ürünler

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