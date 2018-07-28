"Türkiye'de gıda takviyesi pazar büyüklüğü 850-900 milyon lira"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğünün 850-900 milyon lira olduğunu belirterek, "Ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları vesaire devreye girerse bunun en az 3-5 katı." dedi.

Yunus Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sanayileşme ile beraber bir kirlenmenin ortaya çıktığını, bu kirlenmenin zenginleşme ile beraber sağlıklı kalma ihtiyacını da ortaya çıkardığını söyledi.

Aksu, "Dünyadaki bu gelişme ile beraber doğal ürünler pazarı da büyüme trendine giriyor. Türkiye'de de sanayileşme ile beraber bir zenginleşme, aynı zamanda kirlenme oluşuyor. Zenginleşmede sağlıklı kalmayı arzulayanlar, bu ürünlerin tüketimine yol açıyor." dedi.

Aksu, ilaç sanayisinde aşırı sentetikleşme, bitkisel ilaçların tamamıyla sentetik alana kayması ve sentez yoluyla elde edilen kimyasallara dönmesiyle beraber doğala olan istek ve tutkunun ciddi anlamda büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'deki doğal ürünler, gıda takviyesi pazarının her gün büyüdüğünü belirten Aksu, "Bu anlamda dünyada yüzde 10-15 arasında bir büyüme söz konusu iken, bu rakam Türkiye'de yüzde 20-25'i buluyor. Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğü 850-900 milyon lira ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları vesaire devreye girerse bunun en az 3-5 katı." diye konuştu.