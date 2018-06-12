FİNANS

"Türkiye'de hazır giyim ihracatı 19 milyar doların üzerine çıkar"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan: - "Kurdaki mevcut seviye hazır giyim ihracatçısı için cazip bir ortam yarattı. Daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşteri Türkiye’ye döndü. Bu yıl gelen 6 bin alıcı ile rekor ciroya imza atıyoruz. Ben bu yıl ülkemizin de hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Türkiye'nin hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eraslan, Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli yerli üreticilerle 30’u aşkın ülkeden 5 bin alıcıyı buluşturduklarını belirtti.

Eraslan, "Kurdaki mevcut seviye hazır giyim ihracatçısı için cazip bir ortam yarattı. Daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşteri Türkiye’ye döndü. Bu yıl gelen 6 bin alıcı ile rekor ciroya imza atıyoruz. Ben bu yıl Türkiye'nin hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde ciroya ulaştıklarını bildiren Eraslan, ilklerin yılı ilan ettikleri 2018’de yeni strateji doğrultusunda birbirinden iddialı atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eraslan, şöyle devam etti:

"Yıllardır kadın giyime odaklanan Dosso Dossi olarak ilk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakkabıyı da kattık. Dosso Dossi bünyesinde bir araya gelen ve 4 kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 firmamız bulunuyor. Biz bu ürünleri 30’dan fazla ülke ve 200'ün üzerinde kentten gelen alıcılarla buluşturuyoruz.

İkinci stratejik hamlede Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show’u Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye taşıdık. Değişik nedenlerle Türkiye'ye gelme konusunda çekincesi olan alıcılara ulaşmak için geçen mart ayında Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show – Bakü'nün ilkini düzenledik. Böylece Türkiye'den bir ürünün dışında ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç etme onurunu elde ettik. Bu modeli önümüzdeki yıllarda Beyrut, Almatı gibi şehirlere de taşımayı hedefliyoruz."

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Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan

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