"Türkiye'de hazır giyim ihracatı 19 milyar doların üzerine çıkar"

Eraslan, "Kurdaki mevcut seviye hazır giyim ihracatçısı için cazip bir ortam yarattı. Daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşteri Türkiye’ye döndü. Bu yıl gelen 6 bin alıcı ile rekor ciroya imza atıyoruz. Ben bu yıl Türkiye'nin hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eraslan, Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli yerli üreticilerle 30’u aşkın ülkeden 5 bin alıcıyı buluşturduklarını belirtti.

Eraslan, şöyle devam etti:

"Yıllardır kadın giyime odaklanan Dosso Dossi olarak ilk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakkabıyı da kattık. Dosso Dossi bünyesinde bir araya gelen ve 4 kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 firmamız bulunuyor. Biz bu ürünleri 30’dan fazla ülke ve 200'ün üzerinde kentten gelen alıcılarla buluşturuyoruz.

İkinci stratejik hamlede Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show’u Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye taşıdık. Değişik nedenlerle Türkiye'ye gelme konusunda çekincesi olan alıcılara ulaşmak için geçen mart ayında Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show – Bakü'nün ilkini düzenledik. Böylece Türkiye'den bir ürünün dışında ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç etme onurunu elde ettik. Bu modeli önümüzdeki yıllarda Beyrut, Almatı gibi şehirlere de taşımayı hedefliyoruz."

