"Her gittiğim yerde soruyorum, 'Biliyor musunuz?' diye. En iyi olasılıkla salonun dörtte biri el kaldırıyor. Gastroenterolog, sindirim sistemi hastalıkları uzmanıdır, ağızdan başlayarak, tüm sindirim sistemi boyu hastalıklarından, tüm endoskopilerinden sorumlu kişidir. Gastroenteroloji, halkımızın tüm sinirim sistemi sağlığının korunmasından ve tedavisinden sorumludur.

Çok sayıda sektör yetkilisinin katıldığı toplantı kapsamında, Prof. Dr. Filiz Akyüz "Kabızlık, Şişkinlik, Hassas Bağırsak", Prof. Dr. Canan Alkım "Reflü ve Mide Ağrısı", Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin "Kolon Kanseri ve Korunma" başlıklarında bilgilendirme yaptı.

İSTANBUL (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, "Sindirim sistemi hastalıkları, müzmin hastalıklar içinde en fazla sıklığa sahip olanlardan biri. Türkiye'de her dört kişiden biri reflü." dedi.

Dernek olarak Kapadokya Bölgesi'nde, 3 binden fazla kişiye soru formuyla, 2 bin 900 kişiye de ultrason yaptırarak, bir sıklık taraması yaptık. Sıklıklara baktığımızda dramatik yüksek. Sadece basit sindirim sistemi hastalıklarını sorguladığımızda, halkımızın en az üçte birinde reflü, kabızlık, mide ağrısı, karınma şişme gibi sindirim sistemi hastalığı var. Ultrasonografi yaptığımızda, yüzde 60'dan fazla kişinin yağlı karaciğeri olduğunu gördük, bu bizi de çok şaşırttı."

- "Obezite, herkes için birincil mücadele alanı olmalı"

Prof. Dr. Serhat Bor, sindirim sistemi hastalıklarının, müzmin hastalıklar içinde en fazla sıklığa sahip olanlardan biri olduğunu dile getirerek, Türkiye'de her dört kişiden birinin reflü olduğunu söyledi.

"Çevrenizde sindirim sistemi hastalığı olmayan neredeyse insan yok." diyen Bor, sindirim sistemi hastalıklarının Türkiye'deki yaygınlığının altını çizdi.

Bor, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk halkının, en sık görülen hastalıklarının bir kısmından gastroenterologlar sorumlu. Türkiye'de gittikçe obezite artıyor. Obezite ile mücadele, Gastroenteroloji de dahil, bir çok alanın ana konusu. Obezite, herkes için birincil mücadele alanı olmalı. Sindirim sistemi hastalıklarından korunmanın birinci yolu, sağlıklı beslenmek, ardından alkol sigara ve obeziteden uzak kalmak gerek.