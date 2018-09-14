İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri 2009 yılından bu yana bir başarı hikayesine imza attıklarını ve en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptıklarını belirterek, "Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz." dedi.

EBRD'nin İzmir Metro hattı yeni etabı için 80 milyon avroluk destek kararı açıklaması sonrası Tuerkner ve banka yetkilileri, İzmir'de banka desteğiyle hayata geçirilen projeleri inceledi.

Metro ve arabalı vapura binerek yolculuk eden Tuerkner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD'nin İzmir'de çok sayıda projeye destek vermesine rağmen kenti ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Tuerkner, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2013'te 3 arabalı vapurun alımı projesine verdikleri destekle başladıkları iş birliğinin İzmir Metrosu için 85 vagon alımı projesiyle devam ettiğini anlattı.

Bu desteklerle kentin ulaşım altyapısına katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Tuerkner, son olarak mevcut metro hattının 7,2 kilometre uzatılması için 80 milyon avro kredi desteği sunma anlaşması yaptıklarını aktardı.