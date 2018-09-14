FİNANS

"Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner: - "EBRD, Türkiye'de bir başarı hikayesine imza attı. En çok yatırım yaptığımız ülke Türkiye" - "Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri 2009 yılından bu yana bir başarı hikayesine imza attıklarını ve en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptıklarını belirterek, "Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz." dedi.

EBRD'nin İzmir Metro hattı yeni etabı için 80 milyon avroluk destek kararı açıklaması sonrası Tuerkner ve banka yetkilileri, İzmir'de banka desteğiyle hayata geçirilen projeleri inceledi.

Metro ve arabalı vapura binerek yolculuk eden Tuerkner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD'nin İzmir'de çok sayıda projeye destek vermesine rağmen kenti ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Tuerkner, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2013'te 3 arabalı vapurun alımı projesine verdikleri destekle başladıkları iş birliğinin İzmir Metrosu için 85 vagon alımı projesiyle devam ettiğini anlattı.

Bu desteklerle kentin ulaşım altyapısına katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Tuerkner, son olarak mevcut metro hattının 7,2 kilometre uzatılması için 80 milyon avro kredi desteği sunma anlaşması yaptıklarını aktardı.

EBRD'nin Türkiye'de kamu ve özel sektör yatırımlarına 2009'dan bu yana 11 milyar avroluk yatırım yaptığına işaret eden Tuerkner, "Bu süreç içinde EBRD, Türkiye’de bir başarı hikayesine imza attı. Halen en çok yatırım yaptığımız ülke Türkiye. Burada çok iyi müşterilerimiz var. Özel sektör bizim için çok önemli. Yatırımların yaklaşık yüzde 96'sını özel sektöre yapıyoruz." dedi.

- "İştah devam ettikçe destek vereceğiz"

Bankanın Türkiye ekonomisinin uzun vadeli gelişimine güveninin tam olduğunu ifade eden Tuerkner, son dönemde yaşanan dalgalanmanın da alınacak doğru kararlarla stabilize edileceğine inandığını kaydetti.

Tuerkner, şu görüşleri bildirdi:

"Türkiye ekonomisi zor zamanlardan geçiyor, oldukça değişken şartlar var. Zor koşullara rağmen yatırımlar için açığız. Kısa bir süre önce yine bir özel sektör firmasını desteklemek için imzaları attık. Bunun gibi projelere açık olmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki daha dikkatli seçeceğiz. Dirençli, uzun vadede ayakta kalabilecek müşterilerle çalışacağız.

Türkiye, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkeler içinde en büyüğü. EBRD talebe dayalı olarak faaliyet gösteriyor. Ortama bakacağız. Yatırım yapma iştahı, istekliliği devam ederse biz de destek vermeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz."

EBRD'nin Türkiye'ye verdiği kredi desteğinde gelecek dönemin neler getireceğini tahmin etmenin zor olduğunu, bunun yeni yatırımlara ve kendilerine yapılan başvurulara bağlı olacağını aktaran Tuerkner, yenilenebilir enerjiye, ihracat yapan şirketlere ve kadın istihdamına özel önem verdiklerini aktardı.

PARTNERKardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyorHAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor
Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenlemeDr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arvid Tuerkner Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) Avrupa kredisi İzmir Metrosu kredi desteği

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz'den hediye puan kampanyası

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.