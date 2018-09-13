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"Türkiye'de Japon doğrudan yatırımlarının tutarı 2,2 milyar dolar"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı: - "Türkiye'de Japon doğrudan sermaye yatırım tutarı 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda" - "Türkiye'de faaliyet gösteren Japon firmaların sayısı 195" - Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: - "Türkiye ekonomisi son 15 yıldır büyümekte" - "Türkiye'nin son derece pozitif bir geleceği var ama bu pozitif gelecek için daha yapıcı bir şekilde Asya Pasifik ile ilişkilerin arttırılması ve yoğunlaştırılması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, "Türkiye'de Japon doğrudan sermaye yatırım tutarı 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda." dedi.

DEİK'in bu yıl 24.'sünü gerçekleştirileceği Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı öncesinde, düzenlediği basın toplantısında konuşan Tosyalı, Türkiye'de faaliyet gösteren Japon firmaların sayısının 195'i bulduğunu söyledi.

Japonya sermayeli şirketlerin ülke dışına yaptığı yatırımların dünyada önemli seviyelere ulaştığını belirten Tosyalı, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümesi ağırlıklı olarak ihracata dayalı Japonya'da dışarıdan gelen taleplerin ekonomik kriz dolayısıyla azalması sonucu hükümet yerel talebi canlandırmaya yönelik önlemleri arttırdı. Japonya anayasal monarşi ile yönetilen, nüfusu 125 milyona yakın, imparatorun sembolik yetkilere sahip olduğu, iki kabineli meclis sistemi uygulayan bir ülke. Japonya kişi başına düşen milli geliri 39 bin dolarla dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerden birisi.

Başkent Tokyo, New York'un hemen önünde olmakla birlikte dünyanın en büyük şehir ekonomisine sahip kenti olarak öne çıkıyor. İşsizliğin yüzde 3 olduğu Japonya'da, yıllık büyüme oranı yüzde 1,5 civarında. Ülke ekonomisinin yüzde 72'sini hizmetler sektörü yüzde 27'yi ye yakını ise sanayi sektörü oluşturuyor. Küresel Rekabet Raporu sıralamasında 6. sırada yer alan Japonya, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı raporunda ise 34. sırada."

Tosyalı, 2009 yılındaki ekonomik krizin Japonya'nın dış ticaretinde olumsuz etkiler yarattığını ancak ülkenin, krizi takip eden yılın ardından aşama aşama dış ticaret açığını kapatarak 2016'dan itibaren ihracatı öne çıkarmayı başardığını belirterek, "Japonya'nın en gelişmiş sektörünün otomotiv olduğu söylenebilir. Ülkenin 10 şirketinden ilk 2'si Toyota ve Honda ayrıca Nissan'da listede yer alıyor. Dünyadaki motorlu araç üretiminde Çin ve ABD'nin ardından Japonya 3. sırada yer alıyor. Bugün Japonya 671 milyar doları aşkın ithalat ile dünya ithalatının yüzde 3,8'ini yapıyor. Tüm dünyaya 698 milyar dolar aşkın ürün ve hizmet ihraç eden Japonya dünyada yapılan ihracatın yüzde 4'ünü yapıyor." ifadelerini kullandı.

Şeref Tosyalı, ABD, Çin ve Güney Kore'nin Japonya'nın başlıca ticaret ortakları olduğunu Türkiye'ye ihracatın toplam ihracat rakamının yüzde 1,4'üne denk geldiğini söyledi.

Asya ülkeleriyle sıkı bir ilişkisi olan Japonya'nın Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yoğun ticaret faaliyetleri yürüttüğünü belirten Tosyalı, "Bugün Türkiye'de Japon doğrudan sermaye yatırımlarının tutarı 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından sağlanan krediler Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı, Altınkaya Barajı ve Marmaray gibi çok önemli projelere finansman kaynağı olduğu" diye konuştu.

Tosyalı, bu yıl 24.'sü gerçekleştirilecek Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'na Türkiye ve Japonya'dan 100'e yakın iş insanının ve onlarca Japonya sermayeli firmanın katılmasını beklediklerini söyledi.

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- "Türkiye ekonomisi son 15 yıldır büyümekte"

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da, "Önümüzdeki hafta düzenlenecek Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı çok büyük önem taşıyor. İki ulus açısından bu sayede pozitif bir etki yaratılacak, bölgesel ekonomi ve küresel ekonomi de bundan faydalanacak." dedi.

Türkiye ekonomisi son 15 yıldır büyümekte olduğunu belirten Miyajima, Japonya'nın dünyanın hem teknolojik hemde ekonomik gücü olarak 3. sırada geldiğini kaydetti.

Miyajima, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel pazarlardaki ağırlığın Asya Pasifik'e kaydığı görülüyor. Ben Türkiye'de 1 yıldır görevdeyim. Türkiye'nin, bir yandan gelişimini ve kalkınmasını sürdürürken, Asya Pasifik ile daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin son derece pozitif bir geleceği var ama bu pozitif gelecek için daha yapıcı bir şekilde Asya Pasifik ile ilişkilerin artırılması ve yoğunlaştırılması gerekiyor.

Japonya, Asya Pasifik'te çok önemli bir oyuncu olmayı sürdürecektir ve 2015'te yapılan öngörüler ile Japonya'ya baktığımızda 5. sırada görünüyor. Japonya'nın Çin ve Güneydoğu Asya ile çok güçlü ilişkileri var. Türkiye ve Japonya serbest ticaret sistemi oluşturulması için ortak çalışmalar yapmaktadır ve odaklandığımız alanlardan biri serbest ticaret anlaşmaları."

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DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Japonya İş Konseyi Japonya Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima

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