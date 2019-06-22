Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Haziran (DHA)- 23 Haziran, Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanırken Türkiye'de kadın mühendis sayısında da büyük artış yaşandı. Tüm mühendislik bölümüleri için artışın yaşandığı Türkiye'de kadın mühendis sayısı 200 bini geçti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 2017 yılında 80 bin kadın mühendis bulunurken, 2018 verilerine göre ise bu sayı 90 binlere çıktı.Mühendis odalarına üye olmayanlarla beraber Türkiye'de kadın mühendis sayısı ise 200 bini aştı. TMMOB'ye bağlı mühendis odalarının üye istatistiğine göre kadınlarda en çok inşaat ve ziraat mühendisi var. İnşaat ve Ziraat Mühendisleri Odası'na 13 bin, Makina Mühendisleri Odası'na 10 bin 766, Gıda Mühendisleri Odası'na 12 bin 74 üye kadın mühendis bulunuyor. Mühendislik okumak isteyen gençlerin sayısında da artış var.

VAKIFLAR DA MÜHENDİSLİĞE TEŞVİK EDİYOR

Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında daha etkin olması için vakıflar da sosyal sorumluluk projeleri ile mühendisliğe teşvik ediyor.Limak Vakfı tarafından başlatılan 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi'si kapsamında şu an 25 farklı ilden 35 devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi alan 111 öğrenci bulunuyor. Kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan proje ile 2015’ten bu yana toplam 310 kız öğrenciye yüksek öğrenim bursu sağlandı. Mezun olan 37 öğrenci mühendis olarak iş hayatına atıldı ve çok önemli şirketlerde ve projelerde görev almaya başladı.