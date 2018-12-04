FİNANS

Türkiye’de Kasım’da da hava trafiği arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (Eurocontrol) Kasım Türkiye verileri açıklandı.

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Aralık (DHA)-Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (Eurocontrol) Kasım Türkiye verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye’de Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen ve kalkan uçak sayısında yüzde 10, transit üst geçişlerde yüzde 11.3 artış gerçekleşti. Toplam trafikteki artış oranı ise yüzde 4.4 oldu.
EN YÜKSEK TRAFİK ORANINA ULAŞTI
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Eurocontrol Kasım verilerini duyurdu.Buna göre Avrupa hava sahasındaki hava trafiğinin yüzde 14,24’ü Türkiye’de gerçekleşti. Türkiye, yüzde 14.24 trafik payı ile Avrupa Hava sahasında hizmet verdiği en yüksek trafik oranına ulaştı. Bu oran 2017 yılında yüzde 13.57, 2016 yılında yüzde 13.34, 2015 yılında yüzde 13.93, 2014 yılında yüzde 13.20 olmuştu.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ARTIŞ DEVAM ETTİ
Kasım sonu itibariyle Atatürk Havalimanı’nda trafikte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artış gerçekleşti. Atatürk Havalimanı, Kasım ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda ise günlük ortalama 509.6 kalkışla üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında charter(tarifesiz) uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 25.5 kalkışla ikinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı’nda charter uçuşlarda kasım sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artış gerçekleşti.
EN FAZLA TRAFİK GERÇEKLEŞEN HAVALİMANLARI
Kasım ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen dördüncü havalimanı çifti günlük ortalama 53 trafikle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı çifti oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 51.9 trafikle altıncı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti günlük ortalama 49.4 trafikle sekizinci sırada yer aldı.

PARTNERUtandıran yolcular şaşırtıyor! Yol boyunca böyle oturduUtandıran yolcular şaşırtıyor! Yol boyunca böyle oturdu
Ispanak tarlada kaldıIspanak tarlada kaldı
Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdırHisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

Ispanak tarlada kaldı

Ispanak tarlada kaldı

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

‘Milli İlaç’ projesinin önemi USMCA anlaşması ile arttı

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.