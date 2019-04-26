FİNANS

"Türkiye'de kayıtlı istihdam 14 milyona yaklaştı"

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "İş adamlarımız çoğalıyor, işletmelerimiz çoğalıyor, istihdamımız artıyor. 2000'li yılların başındaki Türkiye'nin toplam kayıtlı istihdam sayısı 3 milyon civarında iken bugün 14 milyona yaklaştı"

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İş adamlarımız çoğalıyor, işletmelerimiz çoğalıyor, istihdamımız artıyor. 2000'li yılların başındaki Türkiye'nin toplam kayıtlı istihdam sayısı 3 milyon civarında iken bugün 14 milyona yaklaştı." dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 16. Ufuk Turu, Kayseri'de devam etti.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı" temasının işlendiği programda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, kendilerinin sendikacılık oyunu oynamak gibi bir dertleri, öyle bir amaçları olmadığını söyledi.

Yeni bir dünya inşasına ait dertleri ve çabaları olduğunu vurgulayan Arslan, "Yeni bir dünya inşası için hepimiz bir tuğla koymak zorundayız. 'Ben bunun dışındayım' diyemezsiniz. Buradaki sivil toplum kurumları temsilcisinin her birisi, inanın her birimizin yapması gereken sorumluluklarımız ve yerine getirmemiz gereken görevlerimiz var." dedi.

Yeni bir dünyaya ihtiyaç duyulduğunu, faizin olmadığı bir dünyayı inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"İş adamlarımız çoğalıyor, işletmelerimiz çoğalıyor, istihdamımız artıyor. 2000'li yılların başındaki Türkiye'nin toplam kayıtlı istihdam sayısı 3 milyon civarında iken bugün 14 milyona yaklaştı. İş verenlerimiz artıyor, ihracatımız artıyor ama bütün bunlar unutmayalım, o küresel kapitalizmin bir parçası olarak var. Biz bunun bir parçası olduğumuz için gerçekten vebalimizden ve sorumluluğumuzdan kurtulamıyoruz. O zaman bunu TÜSİAD'dan istemem. TÜSİAD'ın zaten varlık nedeni bugünkü sistemi ayakta tutmak. İşte el altından da şimdi 'IMF ile anlaş' diye sürekli hükümete el altından haber gönderiyorlar. Çünkü o politika doğal olarak IMF politikası. Biz geleceğimizi aramak zorundayız, bunu da birlikte yapacağız."

Toplantıya TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan da katıldı.

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
CHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacakCHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacak
TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulurTZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kayseri

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Dün zirve yapmıştı!

Dün zirve yapmıştı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacak

CHP'li Beko: Kıdem tazminatı almak hayal olacak

TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan fırsatçıları karşılarında bizi bulur

TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinde yeni dönem

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinde yeni dönem

VakıfBank 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

VakıfBank 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Un pazarındaki düşüşü, Yemen, Suriye, Angola ihracatı telafi etti

Un pazarındaki düşüşü, Yemen, Suriye, Angola ihracatı telafi etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.