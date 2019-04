"Türkiye'de kişi başı 190 litre su tüketiliyor"

İSTANBUL (AA) - Reckitt Benckiser (RB) Hijyen Ev Kategorisi Başkan Yardımcısı Fabrice Beaulieu, global ortalama su tüketiminin günde kişi başı 80 litre olduğunu, Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketildiğini bildirdi.

Reckitt Benckiser'a bağlı Finish temizlik şirketinin düzenlediği "Yarının Suyu" etkinliğinde konuşan Beaulieu, suyun önemi, dünya ve Türkiye'deki su tüketimine ilişkin bilgi verdi.

Global ortalama su tüketiminin günde kişi başı 80 litre olduğunu, Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketildiğini belirten Beaulieu, "Su kıtlığı demek, suyun kalitesinin düşüklüğü veya suyun miktar olarak azlığı anlamında... Bu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ulusları tehdit eden bir durum." ifadelerini kullandı.

Tüm insanlığın suya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Beaulieu, şunları kaydetti:

"Suyun israf edilmemesi lazım. Bunu biliyoruz ama sebep ne olursa olsun bazen fazla garanti bakıyoruz suya... İnsanlar çeşmeyi her açtıklarında orada suyun olacağını sanıyor ama aslında bütün mesele bu... Artık su orada olmayabilir. Geçen yıl Cape Town'da 3 yıl süren bir kuraklık Güney Afrika'da şiddetli su kıtlığına yol açtı. Cape Town'un rezervleri çok kritik seviyelere indi. Hükümet ve vatandaşlar çok kritik önlemler almaya başladı. Çoğu her gün duş almayı bıraktı. Çoğu büyük küvetlerde duş aldığı suyu biriktirip sonradan gene temizlik amaçlı kullandı. Bu krizden 14 mega şehir için endişe duyuyoruz. Şu an için İstanbul da su stresi altında. İstanbul da bunlardan bir tanesi.