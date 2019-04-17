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"Türkiye'de kişi başı 190 litre su tüketiliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Reckitt Benckiser Hijyen Ev Kategorisi Başkan Yardımcısı Fabrice Beaulieu: - "Global ortalama su tüketimi günde kişi başı 80 litre. Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketiliyor" - "İstanbul, su stresi altında" - Reckitt Benckiser Türkiye Genel Müdürü Selim Akiş: - "Suyu böyle harcamaya devam edersek Türkiye, su fakiri bir ülke haline gelebilir"

İSTANBUL (AA) - Reckitt Benckiser (RB) Hijyen Ev Kategorisi Başkan Yardımcısı Fabrice Beaulieu, global ortalama su tüketiminin günde kişi başı 80 litre olduğunu, Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketildiğini bildirdi.

Reckitt Benckiser'a bağlı Finish temizlik şirketinin düzenlediği "Yarının Suyu" etkinliğinde konuşan Beaulieu, suyun önemi, dünya ve Türkiye'deki su tüketimine ilişkin bilgi verdi.

Global ortalama su tüketiminin günde kişi başı 80 litre olduğunu, Türkiye'de ise kişi başı 190 litre su tüketildiğini belirten Beaulieu, "Su kıtlığı demek, suyun kalitesinin düşüklüğü veya suyun miktar olarak azlığı anlamında... Bu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ulusları tehdit eden bir durum." ifadelerini kullandı.

Tüm insanlığın suya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Beaulieu, şunları kaydetti:

"Suyun israf edilmemesi lazım. Bunu biliyoruz ama sebep ne olursa olsun bazen fazla garanti bakıyoruz suya... İnsanlar çeşmeyi her açtıklarında orada suyun olacağını sanıyor ama aslında bütün mesele bu... Artık su orada olmayabilir. Geçen yıl Cape Town'da 3 yıl süren bir kuraklık Güney Afrika'da şiddetli su kıtlığına yol açtı. Cape Town'un rezervleri çok kritik seviyelere indi. Hükümet ve vatandaşlar çok kritik önlemler almaya başladı. Çoğu her gün duş almayı bıraktı. Çoğu büyük küvetlerde duş aldığı suyu biriktirip sonradan gene temizlik amaçlı kullandı. Bu krizden 14 mega şehir için endişe duyuyoruz. Şu an için İstanbul da su stresi altında. İstanbul da bunlardan bir tanesi.

TSKB'nin yaptığı çalışmada Türkiye'nin yüzde 30'un üzerinde teknik su stresi var. Biz RB olarak yardımcı olmak istiyoruz. Şirket vizyonumuz, daha temiz bir dünyaya katkı sunmak ama su olmazsa dünya daha temiz olamaz. Çoğunlukla temizlik ürünleri satıyoruz. Bu ürünlerin kullanımı su gerektiriyor. Biz de bunu sorumluluk olarak görüyoruz. Bulaşık makinesi su tasarrufunda bulunur. Bulaşık makinesi, en iyi ürünle kullanıldığı zaman daha fazla su tasarrufunda bulunur ve aslında sudan geçirme ihtiyacı da yok. Maalesef herkes bunu bilmiyor. Tuvalet rezervuarını çektiğimizde sadece 15 litre su harcanıyor. Finish, National Geographic ile '25 Litre' belgeselini hazırladı."

- "400 milyondan fazla hanede varız"

Fabrice Beaulieu, RB'nin global bir şirket olduğunu hatırlatarak, günde 25 milyon ürünlerinin alındığını ve küresel olarak 400 milyondan fazla hanede mevcut olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Beaulieu, "Çok uzun süredir Türkiye önemli bir pazar olma özelliğini korumakta." dedi.

- "Tasarruf yapmaya başlamazsak yarın tasarruf yapacağımız suyumuz olmayabilir"

Reckitt Benckiser Türkiye Genel Müdürü Selim Akiş de "Suyu böyle harcamaya devam edersek öngörülen nüfus artışı ve küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye su fakiri bir ülke haline gelebilir. Bugün tasarruf yapmaya başlamazsak yarın tasarruf yapacağımız suyumuz olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Finish ile uzun yıllar sürecek bir yolculuğa başladıklarını belirten Akiş, "Yarının Suyu" projesi ile başladıkları bu yolculukta National Geographic uzmanlığıyla gerçekleştirecekleri "25 Litre" belgeseli ile bir ilke imza attıklarını söyledi.

Akiş, şunları kaydetti:

"Finish olarak, 30 yıla yakındır tüketicilerimizi bulaşıklarını elde yıkamak yerine makinede yıkamaya teşvik ederek milyonlarca ton su tasarrufu yapılmasına katkıda bulunduk. Çok değil, bundan 10-15 yıl önce 'çamaşırlar elde yıkanmayacak' dense sanırım hepimiz buna şüpheyle bakardık. Bugün Türkiye'de çamaşırlar sadece makinede yıkanıyor. Bu bulaşıklar için de neden böyle olmasın? Doğasında su tasarrufu olan bir marka olarak, çocuklarımıza daha parlak bir gelecek bırakmak adına, bulaşıkların elde yıkanması ve sudan geçirilmesi nedeniyle ortaya çıkan su israfıyla mücadelemiz artarak sürecek. Alışkanlıklarımızı değiştirerek, tüm insanlık ve ekosistemimiz için en önemli unsurlardan biri olan suyu korumak için adım atabiliriz. Sosyal sorumluluk projemiz Yarının Suyu ile hepinizi şimdiden suyumuzu korumaya davet ediyoruz."

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Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser (RB) Hijyen Ev Kategorisi Başkan Yardımcısı Fa su türkiye

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