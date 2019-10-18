FİNANS

Türkiye'de kivi üretimi artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Kivi üretimimiz şu anda iyi bir düzeye geldi. Son yıllardaki artışla ülkemizdeki kivi üretimi 60 bin tonlara kadar çıktı" - "Kivi, üreticisine kesinlikle kaybettirmiyor, aksine çiftçiye kazandıran bir ürün"

HAYATİ AKÇAY - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'de kivi üretiminin giderek arttığını belirterek, "Kivi üretimimiz şu anda iyi bir düzeye kadar geldi. Son yıllardaki artışla ülkemizdeki kivi üretimi 60 bin tonlara kadar çıktı." dedi.

Soydan, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir kivi bahçesinde incelemeleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 25-30 ilde gerçekleştirilen kivi üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Rakamlara bakıldığında Türkiye'de en fazla kivi üretiminin Yalova'da yapıldığını ifade eden Soydan, bu ili Ordu ve Rize'nin izlediğini aktardı.

Yalova'da yıllık ortalama 25 bin ton kivi üretimi gerçekleştirdiğini kaydeden Soydan, Ordu'da yaklaşık 7 bin, Rize'de ise 5 bin ton civarında üretim olduğu bilgisini verdi.

Soydan, kivinin üretildiği il ve bölgelerin ekonomisine ciddi anlamda getirisi olduğunu belirterek, son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ndeki dikim alanlarının da artmaya başladığını, kivinin fındığın yanında üreticiye önemli ek kazanç sağladığını söyledi.

- "Pazar sorunu yok"

Bu sezon kivi rekoltesinin üretim yapılan tüm illerde oldukça iyi olduğuna işaret eden Soydan, "Kivi üreticisine kesinlikle kaybettirmiyor, aksine çiftçiye kazandıran bir ürün. Kivi üretimimiz şu anda iyi bir düzeye kadar geldi. Son yıllardaki artışla ülkemizdeki kivi üretimi 60 bin tonlara kadar çıktı." diye konuştu.

Soydan, özellikle Ordu kivisinin aroma yönünden çok kaliteli olduğunu, bu özelliğiyle coğrafi işaret belgesi aldığını belirterek, bunun üreticiler ve bölge adına son derece sevindirici gelişme olduğunu ifade etti.

Pazar sorunu olmayan kivinin hasat öncesi dalında satıldığına dikkati çeken Soydan, artmasına rağmen üretimin tüketimi karşılamadığını, bunun için ülkeye ithal kivi geldiğini söyledi.

- "Erken hasattan kaçının uyarısı"

Arslan Soydan, kivinin diğer meyvelerden farklı olarak içeriğindeki vitamin ve potasyumun oldukça fazla olduğuna dikkati çekerek, "Kivide, başta C vitamini olmak üzere birçok vitamini bulabiliriz. Uzmanlar da kivinin sağlık yönünden çok faydalı olduğunu her fırsatta dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arazisi müsait olan çiftçilere kivi üretmeleri, mevcut üreticilere ise erken hasattan kaçınmalarını tavsiye eden Soydan, "Kasım ayının ilk haftasından itibaren bu ürünün hasadına başlanacak. Her üründe olduğu gibi bu ürünün de erken hasadından kaçınmalıyız. Özellikle kivi çok hassas bir ürün olduğu için bu konuda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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bahçe karadeniz Kivi ordu TZOB üretim Yalova

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