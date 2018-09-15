İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Türkiye'de konut sektörü dinamizmini kaybetmez." dedi. Mardinli İş Adamları Derneği'nin (MARİŞ) düzenlediği "Mariş Cumartesi Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Yetgin, "sektörde kriz var" gibi spekülatif bilgiye dayalı olmayan yorumlar yapıldığını söyledi. "Türkiye'de konut sektörü dinamizmini kaybetmez" diyen Yetgin, yapısal dönüşümü çok önemsediğini vurguladı. Yetgin, "Günü kurtarmak, günün meselelerini halletmek maalesef bizi sürekli kaotik ortamda bırakıyor." ifadesini kullandı. Kendi raporlarına göre Türkiye'de 820 bin konut varmış gibi gözüktüğünü belirten Yetgin, "820 binlik konut 7-8 ayda eritilebilir. Yüzde 2,3-2,5 konut faizleriyle bizim finans sistemi üzerinden satışları yapmamız mümkün değil." dedi. Yetgin, sektör olarak taleplerinin, vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 300 bin dolara indirilmesi olduğunu söyledi. \ - "Türkiye, cari açığını her zaman finanse etmiştir"

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu da Türkiye'nin 2002'den bu yana güçlü yönetilen ve bu süre zarfında en fazla büyüyen ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye, 2010 ila 2018 arasında yüzde 6,8 büyüdü ve rekor kırdı. Şu günlerde en çok Türkiye'nin dış borçlarından bahsediliyor. 466 milyar dolar olan bu borç çok mu? Ona bir bakalım; Türkiye'nin 2002 yılında yüzde 54,8 borcu vardı, 2018 yılında ise bu borç yüzde 52,9. Bu süreçte Türkiye büyürken ülkenin, borcunda gerileme kaydettiği görülüyor. Türkiye'nin borç yapısının değiştiğini, kamunun yaptığı borçların özel sektöre kaydığını görüyoruz. Türkiye, cari açığını her zaman finanse etmiş, her zaman cari açığını kapatmıştır. 1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolar olan yatırım miktarını, 2003'ten bu yana 200 milyar dolar seviyesine çıkarmıştır. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük ve geleceği olan pazarı... Türkiye, turizmde dünyanın en gelişmiş ülkesi ama planlamamızı iyi yapmamız, gelirlerimizi artırmamız gerekir. Duyarlılık gösterip tatillerimizi ülkemizde yapmamız gerekir."