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Türkiye'de kültürel istihdam 2017 yılında yüzde 4.4 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2017 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artarak 614 bin kişiye yükseldi.

Ayşegül Acar / İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Türkiye'de 2017 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre yüzde 4.4 artarak 614 bin kişiye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, kültürel istihdamın yüzde 51.5’ini erkekler yüzde 48.7’sini ise kadınlar oluşturdu.
Yaş gruplarına göre, kültürel istihdamda olanların yüzde 64.8’i 30-54 yaş grubunda, yüzde 27.7’si 15-29 yaş grubunda, yüzde 7.5’i ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.
Eğitim düzeyi incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 46.6’sını lise altı eğitimliler, yüzde 33.4’ünü yükseköğretim, yüzde 20’sini ise lise ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu.
Kültürel istihdamın yüzde 58.6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı
Kültürel istihdamda olanların, yüzde 58.6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41.4’ü işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı Kültürel istihdamda olanların yüzde 71.5’i tam zamanlı çalışırken, yüzde 28.7’si yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38.8 saat oldu.
Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların yüzde 45.8’i el sanatları çalışanları, yüzde 14.3’ü mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 8.8’i ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.
Kültürel istihdamın yüzde 32.7’sini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 67.3’ünü ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu.
Kültürel faaliyet alanlarına göre “Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10.4 “yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 7.7 “Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4.4 oldu.

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