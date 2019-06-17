FİNANS

Türkiye'de mayıs ayında 82 bin konut satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 olarak gerçekleşti.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu.
TÜİK'in derlediği verilere göre Türkiye genelinde Mayıs 2019'da konut satışları geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31.3 düştü. Ülke genelinde toplam 82 bin 252 konut satışı yapıldı. İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 payla ilk sırada yer alırken İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1163 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Diğer konut satışları türünde ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il, 4 konut ile Ardahan oldu.
33 BİN 765 KONUT İLK DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 421 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 48 BİN 487 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalış göstererek 48 bin 487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve yüzde 18,6 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. Ankara 4 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 905 konut satışı ile Antalya izledi.
YABANCILARA 3 BİN 925 KONUT SATILDI
Yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara satışta Mayıs 2019'da ilk sırayı 1734 konut satışı ile İstanbul alırken bu ili 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.
YABANCIYA SATIŞTA IRAK İLK SIRADA
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdüEdirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a gerilediİSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Dolarda S-400 etkisi! İşte son durum...

Dolarda S-400 etkisi! İşte son durum...

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

TÜİK - Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü (2)

Ferrero Fındık’a ‘en fazla ihracat yapan firma’ ödülü

Ferrero Fındık’a ‘en fazla ihracat yapan firma’ ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.