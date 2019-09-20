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Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde muz üretim alanlarının 76 bin 163 dekara, üretimin ise 498 bin 888 tona ulaştığını belirtti.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde muz üretim alanlarının 76 bin 163 dekara, üretimin ise 498 bin 888 tona ulaştığını belirtti.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, yıllık 3.5 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, son 10 yılda tarım sektöründe özellikle örtü altı muz üretiminde büyük ivme yakalandığını söyledi. Manavgat ilçesinin kadim bir tarım merkezi olduğunu belirten Başkan Boztaş, "Nitelikli tarım, örtü altı tarım son 10 yılda Antalya özelinde Manavgat'ta atağa geçti. Ekonomimizin sadece turizme dayalı gelişiyor olması aslında bir risk. Ekonominin direncini artırabilmek için çeşitlendirmek gerekiyor. Bunda da karşımıza tarım çıkıyor. Tarımda da kapalı alanlarda, nitelikli alanlardaki muz üretiminde Manavgat ön plana çıkıyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'deki muz üretiminin yüzde 25'ini Manavgat tek başına karşılayacak" dedi.

Türkiye genelinde muz üretiminin 2014 yılında 53 bin 497 dekar alanda yapıldığını ve 251 bin 994 ton üretim gerçekleştiğini anlatan Boztaş, aynı yıl Manavgat'ta da 21 dekar kapalı alanda muz üretimi yapıldığını, ilk yıl 136 ton 500 kilo ürün alındığını kaydetti. Ahmet Boztaş, 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde muz üretim alanlarının 76 bin 163 dekara, üretimin ise 498 bin 888 tona ulaştığını, Manavgat'ta ise 3 bin 400 dekar alanda 27 bin 200 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Muz üretimi için Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından hibe verildiğini belirten Başkan Boztaş, "Bunun dışında ayrıca devlet tarafından sübvanse edilen krediler de var. Ziraat Bankası kanalıyla 7 yıl içerisinde ödenmek şartıyla yatırımımızın yüzde 75'ini devlet finanse ediyor. Bu finanse ettiği miktarın faizini de devlet sübvanse ediyor" dedi.

Muz üretilen yabancı ülkelerde üreticilere büyük sübvanseler yapıldığını kaydeden Başkan Boztaş, Türkiye'nin muz üreticilerini korumak için gümrük oranlarını yüksek tuttuğunu, devletin muz üretimiyle ilgili mutlaka bir üretim planlaması yapması gerektiğini anlattı.

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