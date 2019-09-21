Türkiye'de nakite bağlılık az

İSTANBUL(AA) - ING Grubu, ING Uluslararası Araştırmalar kapsamında hazırlanan Yeni Teknolojiler Raporu’nu yayınladı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, her yıl IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak ABD ve Avusturalya’dan toplam yaklaşık 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, yeni teknolojilerin geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 22’si nakit paranın olmadığı bir dünyayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’den araştırmaya katılanlar ise yüzde 46 ile çok daha yüksek oranda nakitsiz bir dünya tercih ettiğini belirtti. Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu.

Ankete göre, Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düştü ve nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Anket, çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre, erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda nakitsiz dünyayı tercih ettiğini ortaya koydu.