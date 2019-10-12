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"Türkiye'de nesnelerin internetine büyük ilgi var"

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Vodafone son 5 yıldır dünyada nesnelerin interneti teknolojisinde açık ara lider" - "Türkiye'de nesnelerin internetine büyük ilgi var. Biz müşterilerimizden bu alana büyük bir merak gözlemliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone'un son 5 yıldır dünyada nesnelerin interneti teknolojisinde açık ara lider olduğunu belirterek, "Türkiye'de nesnelerin internetine büyük ilgi var." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vodafone olarak rekabette fark yaratmanın en önemli noktasının dijitalleşme olduğuna inandıklarını söyledi.

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini anlatan Şahin, şirket olarak il il dijitalleşme skorunu ölçtüklerini ve Türkiye'yi gezerek bu skoru artırmaya çaba gösterdiklerini vurguladı.

Şahin, bu anlamda müşterilerine sundukları farklı teknolojik çözümler bulunduğunu, bunları "Vodafone Business Dijitalleşme Tırı" ile 12 şehirde iş insanlarının, firmalarının ayağına götürdüklerini anımsattı.

Enerji verimliliğinden makinelerin takibine, altyapıyı çok daha iyileştirebilecek çözümlerden güvenliğe kadar pek çok alanda çözümlerinin mevcut olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bu çözümler şirketlere hem maliyet avantajı hem de verimli bir şekilde üretimlerini yapmaları imkanı sağlıyor. Dolayısıyla biz bunları müşterilerimizin bir tavsiyesi olarak müşterilerimizden yarattığımız hikayeler olarak deneyimliyoruz şu anda. Gardner şirketi dünyada son 5 yıldır araştırmalar yayınlıyor. Buna göre Vodafone son 5 yıldır dünyada nesnelerin interneti teknolojisinde açık ara lider. Aynı zamanda Türkiye'de nesnelerin internetine büyük ilgi var. Biz müşterilerimizden bu alana büyük bir merak gözlemliyoruz."

Söz konusu alanla ilgili şirketlerin daha fazla bilgiye ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Şahin, "İşte bu noktada dijitalleşme tırımızla yola çıktık ve kentleri dolaşıyoruz. Şirketlerin daha fazla bilgilendirilmesi, önümüzdeki dönemlerde onların işlerine nasıl katkı sağlayacağını anladıkları ve öğrendiklerinde, firmalar bu uygulamalara son derece açıklar. Bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu.

Şahin, proje kapsamında 3 ayda 10 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirterek, "Dijitalleşmeyi gördükleri zaman, elle tutulup gözle görülür hale getirdiğimiz zaman iş yapış şekillerini dönüştürücü bir etki yaratıyor işletmelere. Bu anlamda Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Nesnelerin interneti

Nesnelerin interneti, adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokolle birbirleriyle iletişim içinde olmaları anlamına geliyor.

Söz konusu sistemde, cihazlar internet ağı üzerinden birbirlerine bağlanıyor, bilgi paylaşımı yapıyor, akıllı bir ağ sistemi oluşturuyor ve çeşitli protokollerini kullanarak birbirleriyle haberleşiyor.

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Gaziantep Nesnelerin İnterneti Vodafone Türkiye Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şa

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