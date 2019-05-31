Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 olduğu bildirildi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü nisan ayını olumlu verilerle kapattı. Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildi.

Bu artışta İstanbul’da nisan ayındaki iki Paskalya bayramının yanı sıra ramazan ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Orta Doğu kökenli turist hareketindeki hızlanma önemli bir etken oldu. TÜROB, mayıs ayında ise doluluk artış hızında yavaşlamanın başladığına dikkati çekti.

- İstanbul'daki doluluk nisanda yükseldi

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Nisan 2019 Ülke Performansı Raporu’nda yer alan verilere göre, İstanbul’da Nisan 2019’da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak yüzde 85,5 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 79,8 olmuştu.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 91,8 avro ile Nisan 2018'e göre yüzde 9 artış gösterdi. Nisan 2018’de bu rakam 84,2 avro olmuştu.