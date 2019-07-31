Türkiye'de otel doluluk oranı ilk yarıda yüzde 63,8'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de otel doluluklarının yüzde 1,1'lik artışla yüzde 63,8'e, günlük satılan oda bedelinin yüzde 7,7 yükselişle 69,8 avroya ulaştığını bildirdi.

TÜROB tarafından, veri ve analiz şirketi STR'nin hazırladığı Ülke Performans Raporu yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de otel dolulukları bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artarak yüzde 63,8'e ulaştı. Bu dönemde, ortalama olarak günlük satılan oda bedeli yüzde 7,7 artışla 69,8 avroya, oda başı elde edilen gelir ise yüzde 8,9 artışla 44,5 avroya yükseldi.

Öte yandan Türkiye'nin doluluk oranı ve fiyatlarda yakaladığı artışa karşın, Avrupa ortalamasının altında kalması dikkati çekti. Avrupa destinasyonlarının ilk yarı ortalaması doluluklarda yüzde 69,7'yi bulurken, ortalama günlük satılan oda bedeli 110,6 avro, oda başı elde edilen gelir ise 77,1 avro düzeyinde gerçekleşti.

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