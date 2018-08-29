Türkiye'de otel dolulukları temmuzda yüzde 74,9 oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de geçen ay otel dolulukları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak ortalama yüzde 74,9 oldu.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Körfez turisti, Antalya ise hem yerli hem yabancı turist sayesinde yükseldi.

Türkiye'de Temmuz 2018'de otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak ortalama yüzde 74,9 olarak kaydedildi. Temmuz 2017'de bu oran yüzde 69,9 olmuştu.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Temmuz 2018 Ülke Performans Raporu'nda yer alan verilere göre, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli, geçen ay yüzde 11,9 artarak 87,8 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19,9 yükselerek 65,7 avroya çıktı.

Türkiye, yılın ilk 7 ayında doluluk oranındaki yüzde 15,7 ve odabaşı elde edilen gelirdeki yüzde 25,2 artışla 2017'ye göre Avrupa destinasyonları arasında en yüksek artış oranını yakalayan ülke oldu.

Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 64,8'e, günlük satılan oda bedeli 69 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirleri ise 44,7 avroya ulaştı.