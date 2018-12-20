FİNANS

Türkiye'de petrol ve gaz aramacılığı için iş insanlarına davet

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında denizlerimizdeki petrol ve gaz aramacılığında iki sondaj gemisiyle hızla yolumuza devam edeceğiz" - "Tüm iş insanlarını Türkiye’de petrol ve gaz aramacılığı sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum" - "YEKA projeleri ile Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve gelecekte depolamada teknoloji merkezlerinde en önemli üretim üslerinden biri olmayı hedefliyor"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol üretimini bugünkü rakamların en az iki katına çıkarması gerektiğini belirterek, "Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında denizlerimizdeki petrol ve gaz aramacılığında iki sondaj gemisiyle hızla yolumuza devam edeceğiz. Hep dediğimiz gibi varsa bulacağız. Bu vesileyle tüm iş insanlarını Türkiye’de petrol ve gaz aramacılığı sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen IEA Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtım toplantısında, Bakan Dönmez'in mesajı okundu.

Dönmez mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyetle yapılacak görüşmeler sebebiyle toplantıya katılamadığını bildirdi.

Hava durumu tahminlerinde güneşli havalardan çok, yağmurlu ve soğuk havaların tahmin edilmesinin beklendiğini belirten Dönmez, "Performans puanı, kötü olayları önceden tahmin edebildiğiniz kadar artar. Tıpkı olumsuz hava koşullarını önceden veren Meteoroloji gibi IEA'nın ana kitabı olan Dünya Enerji Görünümü'nden beklentimiz de bizi bekleyen yağmurlu ve soğuk olaylar konusunda bizleri önceden bilgilendirmesi ve dünya enerji sisteminin hava kontrol kulesinden bizlere uyarı yapmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Türkiye'de tüm ulaşım elektrikli hale getirilse bile bugünkü petrol üretiminin en az iki katına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sebeple Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında denizlerimizdeki petrol ve gaz aramacılığında iki sondaj gemisiyle hızla yolumuza devam edeceğiz. Hep dediğimiz gibi 'varsa bulacağız'. Bu vesileyle tüm iş insanlarını da Türkiye’de petrol ve gaz aramacılığı sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum. Çünkü petrol ve fosil kaynaklar olmadan, en azından bir 50 sene daha enerji sisteminin çarkları dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Enerjide verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sektör açısından önemli olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Verimlilik, en temiz kaynağımız ve bu konuyla ilgili bazı özel adımlarımız olacak. Petrolde nasıl varsa bulacağız diyorsak, verimlilikte de var ve kullanacağız diyoruz. Güneş konusunda 2018’de biliyorsunuz rekorlar kırdık. Yazın en güneşli günde 4 bin 500 megavat üreten güneş santralleri, kar yağdığı günlerde bin megavatların altına kadar düşüyor. Bu bir ikilemi de beraberinde getiriyor. Yani yenilenebilir kaynakların sistemde çok olması kadar, bu kaynakların mevsimsel değişkenliği de termik santrallerin üretimlerini etkiliyor. Raporda da değinildiği gibi, tüm dünyada mevcut toptan satış piyasaları maalesef zorlanıyor ve kapasite-esneklik tabanlı mekanizmalar ile yeni bir elektrik piyasası düzlemine geçiş başladı. Bunun maliyetinin ne kadar olacağını da zaman gösterecek."

- "Enerji dönüşümleri aslında bir teknoloji hikayesi"

Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en önemli ayaklarından birinin de yerlileşme olduğunu vurguladı.

Enerji dönüşümlerinin aslında bir teknoloji hikayesi olduğunu belirten Dönmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yani teknolojiniz yoksa enerji oyununda sözü geçen bir oyuncu olmanız zor. Büyük bir oyunun oyuncusuysanız, teknolojiniz olmalı ve bu teknoloji başkalarının da işine yaramalı. YEKA projeleri ile Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve gelecekte depolamada teknoloji merkezlerinde en önemli üretim üslerinden biri olmayı hedefliyor. Fakat daha birçok teknoloji en az bir enerji kaynağı kadar sistemimize etki ediyor. Yapay zeka, akıllı sistemler, gelişmiş veri araçları gündemimizde en üst sıralardadır. Elektrikli arabalar, kayıt zinciri gibi birçok yeni teknolojiyi de araştırarak kendimize bir yol haritası belirliyoruz."

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruzTBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez IEA İİCEC yenilenebilir enerji

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

TBB/Aydın: Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.