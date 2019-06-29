FİNANS

Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Dünyada sağlık turizminde ilk 5'te yer alan Türkiye'de saç ekim ekonomisi geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktı - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler: - "Türkiye'de saç ekimi ortalama 2-2 bin 500 avro bandında" - "Dünyada sağlık turizminin değeri 200 milyar doların üzerinde" - "Türkiye'de Araplar saç ektirmeye başladı ama özellikle son 3 yıldır Türkiye'de saç ektiren Avrupalı sayısı Arapların 4-5 katına çıktı"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Dünyada sağlık turizminde ilk 5'te yer alan Türkiye'de saç ekim ekonomisi geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktı.

Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde dünyanın birçok yerinden gelen hastaların uğrak yeri oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, Türkiye'de saç ekiminin ortalama 2-2 bin 500 avro bandında olduğunu söyledi.

"Türkiye'de sağlık turizmi son 9-10 yıldır her geçen sene yükselen ivme ve trendle artan bir noktada. Bunun en büyük etkilerinden birisi Türkiye'de gerçekten sağlık turizmi kaliteli veriliyor." diyen Terziler, "Avrupa'da sağlık çöktü. Afrika ve Rusya'da zaten modern sağlık hizmetleri hemen hemen sıfıra yakın. Dünyada modern sağlık hizmeti alabileceğiniz ülke Amerika. Dünya sağlık hizmetine aç. Bu çok iyi değerlendiren Türk hekimleri ve özel sağlık yatırımların Türkiye'de 1980'lerden itibaren hızla yapılması. Türkiye'de iyi markalar meydana getirdi. Türkiye genel sağlık, göz, diş, kulak burun boğazda estetik ve saç ekiminde kendi alanında detay markalar oluşturdu." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin sağlık hizmetini Avrupa standartlarında sunarak dikkatleri üzerine çektiğine vurgu yapan Terziler, saç ekim hizmetinin dünyanın en pahalı ve en zor işlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Terziler şöyle devam etti:

"Türkiye standardının üzerinde bir kalite ile dünyada yapılan saç ekimini 3'te 1 fiyatına sunduğu zaman ne oluyor denilmeye başlandı. Türkiye'den çıkan ürünler kaliteli olduğu için ağızdan ağıza pazarlama ile Türkiye her geçen yıl artan bir ivme yakalamaya başladı. İlk başlarda Türkiye'de Araplar saç ektirmeye başladı ama özellikle son 3 yıldır Türkiye'de saç ektiren Avrupalı sayısı Arapların 4-5 katına çıktı. Özellikle İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa gibi kıta Avrupasının Türkiye'ye yoğun bir şekilde saç ekim ve estetik cerrahisinde akın akın gelişler başladı." Terziler, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerinden gelen hastaların Türkiye'de özellikle popo silikonu yaptırdığını belirtti.

- "Dünyada sağlık turizminin değeri 200 milyar doların üzerinde"

Terziler, "Türkiye'de hekimlerimiz riski göze alma yetenekleri iyi olduğu için ve vakaları yaptıkça hekimlik sanatı hızla ilerledi ve operasyonlar uygun fiyata yapıldığı için hastalar artmaya başladı." şeklinde konuştu.

Özellikle sağlık turizminde merdiven altı yerlerin saç ekimini tehdit ettiğini belirten Terziler, şunları kaydetti:

"Merdiven altı yerlere bakıldığında bu kavram ikiye ayrılması lazım. Birincisi ruhsatı olmayan hijyene dikkat edilmeyen, saçma sapan yerlerde saç ekimi yapılıyor. İkincisi ise diğer branşlarda olmayan sağlık grubu ve hastane kendisi saç ekimi yapmadığı halde odasını veya odalarını ehil olmayan insanlara saç ekimi yaptırmak için verdiği anda orada saç ekim terörü başlıyor. O hizmeti veren insanların hiçbir yatırımı olmadığı için hastane hastane dolaşıyorlar. Ben bunlara yerli çantacı diyorum. Bunlar maalesef kalite konusunda kontrol edilemediği için Türkiye'nin sağlık alanında kalitesini bozuyorlar.Sağlık Bakanlığının ve belediyelerin denetimleri hızlandırıp bu noktada Türkiye'nin sağlık turizmine ivme verecek doğru hizmet metotların kurgulanması ve destek olunması konusunda hareketlerin olacağını düşünüyorum.

Bizim kendi branşımızda yurt dışı çantacısı olarak ifade ettiğim hemşireler Avrupa ülkelerinde saç ekiyorlar. Burada Türkiye'ye gelecek döviz engelleniyor. Çünkü paranın yüzde 80-90'ı orada kalıyor ve Avrupa'ya gidildiğinde bizim yaptığımız detaylı işler oradaki hemşireler tarafından öğrenilmesine zemin hazırlanıyor. İlk başlarda 8-9 bin avro olan saç ekimi Avrupa'da şu anda 4-5 bin avrolara kadar geriledi. Makas gittikçe kapanıyor. Türkiye'de saç ekimi ortalama 2-2 bin 500 avro bandında. Geçen seneki verilere bakıldığı zaman Türkiye saç ekiminde 1 milyar doların üzerinde hacim var. Bunu doğru bir şekilde yönetirsek artar. Doğru bir şekilde yönetemezsek yok olması söz konusu."

Terziler, dünyada sağlık turizmi değerinin 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de sağlık turizm hacmi 2,5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu pastanın en büyük kısmını Amerika ve Hindistan alıyor." ifadelerini kullandı. Terziler, Hindistan'ın spa turizmi, ruhsal detoks ve meditasyon gibi spiritüel sağlık alanlarında iyi olduğunun altını çizdi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacakTHY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap Avrupa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Serve saç ekimi sağlık turizmi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

İşte Türkiye'nin dış borç stoku

İşte Türkiye'nin dış borç stoku

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.