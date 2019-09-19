FİNANS

Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa sokaklarında

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ilk yarısında 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtları ihraç edildi - Dış satımda dünya otomotiv devi Avrupa ülkeleri öne çıkarken, ihracat listesinde 1,6 milyar dolarla Fransa birinci, 1,5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye motorlu kara taşıtları ticaretinde önemli mesafe almaya devam ediyor.

Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi Türkiye'de fabrikası bulunan sektörün önemli markalarının, burada ürettiği araçlar Avrupa sokaklarında trafiğe çıkıyor.

Motorlu kara taşıtları ithalatı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşerken, aynı dönemde ihracat da yüzde 5 azalmasına karşın, 12 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- En fazla ihracat Avrupa'ya

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 170 ülkeye motorlu kara taşıtı satışı yapıldı. En fazla ihracat Almanya ve Fransa gibi dünya otomotiv devi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatta 1 milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu.

Motorlu kara taşıt ihracat listesinde1,5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı.

- İthalat yaklaşık yarı yarıya geriledi

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 48 azalışla 4 milyar 251 milyon dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 8 milyar 272 milyon 313 bin motorlu kara taşıtları ithalatı 4 milyar 20 milyon 711 bin dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 371 milyon dolarla Fransa, 332 milyon dolarla İspanya, 296 milyon dolarla Japonya ve 264 milyon dolarla İtalya izledi.

TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ile bunların aksam, parça, aksesuarı ihracatı yapılan 15 ülke (ABD doları) şöyle:

Fransa 1.615.161.705 Almanya 1.503.605.721 İtalya 1.341.899.337 Birleşik Krallık 1.175.050.428 İspanya 804.282.333 Slovenya 535.679.677 Belçika 514.216.461 Polonya 492.606.796 Hollanda 461.858.126 ABD 442.340.220 Romanya 347.886.152 İsrail 345.060.879 İsveç 207.872.706 Macaristan 205.337.072 Rusya Federasyonu 198.134.566

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Anahtar Kelimeler:
motorlu kara taşıtları Ocak-Haziran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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