FİNANS

Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa'ya trenle götürülecek

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "(Bursa) Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık." dedi.

Büyükdede, MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulunca, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri" başlıklı istişare toplantısında, otomotiv sektörünün, etki alanının genişliği ve diğer sektörlere katkısıyla modern ekonominin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretim teknolojilerinde otomotiv sektörünün, sanayi 4.0 süreçlerini en hızlı kullanan sektör olduğunu vurgulayan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Sektör, yeni üretim hatlarında robot teknolojileriyle minimum insan kaynağı, maksimum verim ve optimum maliyeti yakalamaya çalışmaktadır. Yedek parça ve prototip üretiminde de 3L teknolojisinin maliyetleri yüzde 50 azalmıştır, bu da düşük iş gücüne sahip ülkelerin cazip olmaktan çıkmasına ve daha pazara yakın olan alanlarda insan sayısından bağımsız bir üretime dönüşmeye, tedarik zincirindeki verimsizliklerin giderilmesine imkan sağladığı görülmüştür. Ülkemizdeki firmalarımız da yeni teknolojik gelişmeleri ve verimli çalışmayı sağlayamazlarsa piyasadan çekilmek zorunda kalabilirler."

- Yerli araç çalışmaları

Büyükdede, son yıllarda Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile piyasa entegrasyonunu hızlandırdığını belirtti.

Yerli araç konusuna değinen Büyükdede, "Çalışmalar hızla devam etmektedir hatta birkaç ayrı çalışan prototip geliştirmiş firmalarımız da mevcuttur. Şu anda elektrikli traktörümüzü ve iş makinelerimizi üretmeye başladık. Diğer taraftan TÜBİTAK olarak da yazılım ve donanımı TÜBİTAK'a ait prototipler geliştirmiş durumdayız, üzerinde de çalışmalara devam ediyoruz. Biz bu yöntemle belki kaybettiğimiz yılları tıpkı insansız hava araçlarındaki başarımız gibi otomotivde de sergileyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, otomotiv sektörünün sadece karoser ya da motor üretiminden ibaret olmaktan çıktığına dikkati çekti.

Elektrikli otomobiller veya hibritlerin, hızla mevcut araçların yerini almaya başlayacağını anlatan Büyükdede, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda prototipini hazırladığımız yerli aracımızda, inşallah bu yıl sonuna kadar prototipi bitirmeye gayret ediyoruz ama ondan sonra daha 1,5-2 yıl daha bir üretim safhasına girmeden Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi gerekecek. Yıldız Teknik Üniversitesinden bir hocamız şu anda üç tip aracı üretmiş, yürüyen araçlarımız var. Başka bir arkadaşımızın yaptığı traktörler, modifiye araçlar üretimimiz zaten esasında yapmadığımız bir şey değil. Şu anda hem yazılım hem donanımlarını yapmış durumdayız."

- "Oto Test Merkezi ile ilgili kamulaştırma sorunu çözüldü"

Büyükdede, Bursa'da bütün dünyaya pazarlanabilir yedek parça imal eden ve ana orijinal ürün üreticilerine (OEM) parça veren firma sayısının çok önemli miktarda olduğunu vurguladı.

Bursa'da test merkezi kurulması çalışmalarında gelinen noktaya değinen Büyükdede, şunları kaydetti:

"Yenişehir'deki Oto Test Merkezinde kamulaştırma problemleri vardı, onlar halledildi. Bir arkadaşımız mahkemeye vermişti, nihayet mahkemesi sona erdi ve 4 milyon 350 bin metrekare o alanda Oto Test Merkezini de başlattık. Fizibilitelerini hazırlamıştık, hazırladığımız fizibiliteler üzerinden üç faza böldük. Fazlardan ilkini önümüzdeki bir yıl içinde tamamlamak istiyoruz. Onunla ilgili bir firma kurduk. Savunma Sanayii Başkanlığımız, TSE'miz ve diğer bazı kurumlarımızın ortaklaşa kurduğu bir firmamız var. Şu anda birinci fazıyla ilgili de bir çalışmayı başlattık. Şu anda ciddi miktarda yan çarpmalar, yol testleri, fren testleri gibi kısmı halleden birim içi bölüm olacak. İkinci bölümde de laboratuvar olacak şekilde bir çalışmanın içindeyiz."

- Demir yoluyla otomotiv ihracatı

Hasan Büyükdede, 6 bakanlık ile ortak bir proje üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de üretilen ürünlerin en hızlı şekilde tüketim yerlerine ulaştırılması gerektiğine işaret eden Büyükdede, şöyle konuştu:

"Şu anda yan sanayi ürünleri verdiğimiz en önemli müşteri grubumuz AB. AB'ye eğer biz Avrupa'nın göbeğine burada 2-3 günde oraya malzemeyi indiremezsek bir müddet sonra o ülkeler Macaristan'da, şu anda Romanya'da, Bulgaristan'da, Polonya'da yeni hızlandırılmış tesisler kuruyorlar ve bu tesislerle çok hızlandırılmış üretim teknikleriyle hemen yanlarında hiç kendileri stok tutmadan iki günlük stokla çalışabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla biz şimdi bakanlık olarak yaptığımız bir operasyonda mesela buradan Renault'nun Avrupa'ya bağlantısı için tırlar dolusu malzemeyi buradan taşımaya çalışıyoruz, gemiyle taşımaya çalışıyoruz. Öyle değil, demir yoluyla Avrupa'nın göbeğine indirmemiz gerekiyor. Onun için de şimdi Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık."

Bursa'nın elindeki sanayi arsası üretiminde çok miktarda talep olduğunu anlatan Büyükdede, alan üretmekte zorlandıklarını, bu kapsamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ortak bir çalışmaya girdiklerini sözlerine ekledi.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu
TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülüTAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa demir yolu oto test merkezi otomotiv ihracatı yerli otomobil

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

O araçlara ceza yağacak

O araçlara ceza yağacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.