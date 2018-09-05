Türkiye'de üretilen Isuzu Novociti Life, Avrupa turuna başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de üretilen Isuzu Novociti Life, yurt dışı tanıtımları kapsamında "Euro Tour 2018" ismini verdiği Avrupa turuna başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, Avrupa yollarına çıkıyor.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye'de yollara çıkmadan 2 farklı ödül alan Isuzu Novociti Life, 2018 yılı üretimlerinin tamamının satışını gerçekleştirerek büyük bir başarı göstermişti. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gören ve midibüste ihracat şampiyonu olan Isuzu markası, Novociti Life aracı ile yurt dışı pazarlarda daha yoğun tanıtım için bir kez daha Avrupa yollarına çıkıyor.

Yarın başlayacak "Demo Tour 2018" kapsamında yeni Novociti Life midibüsler gidecekleri ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma şirketlerine test ettirilecek. Bu sayede üstün teknolojilerini, yol tutuşlarını, performansını, güvenliğini ve konforunu yakından deneyimleme fırsatı sunulacak.