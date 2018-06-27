FİNANS

Türkiye'de üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı.

Ekonomi Bakanlığının "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı.

Söz konusu kararla sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanlığı İthalat Rejimi Kararı resmi gazete

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