TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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07/06 14:00 Merkez Bankası faiz kararı
07/06 17:30 Hazine nakit dengesi
11/06 10:00 Merkez Bankası / Ödemeler dengesi
11/06 10:00 GSYH / 1. Çeyrek
11/06 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
13/06 10:00 Sanayi üretimi
18/06 10:00 İşsizlik
18/06 11:00 Mayıs bütçe dengesi
20/06 17:30 Merkezi yönetim Mayıs borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi / Haziran
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı / Haziran
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi / Haziran
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi / Haziran
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi / Mayıs
29/06 11:00 Turizm verileri / Mayıs
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D Ü N Y A
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ÜLKE/BÖLGE TSİ VERİ
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7 HAZİRAN
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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12:00 Sabit Sermaye Yatırımları
EURO BÖLGESİ 12:00 Kamu Harcamaları
EURO BÖLGESİ 12:00 Hanehalkı Harcamaları
EURO BÖLGESİ 12:00 GSYH
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 HAZİRAN
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JAPONYA 02:50 GSYH
JAPONYA 02:50 Kişisel Tüketim Harcamaları
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları
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