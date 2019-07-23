"Türkiye'de yaklaşık 500 bin asansör var"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de yaklaşık 500 bin asansör olduğunun tespit edildiğini belirterek0 bakanlık koordinasyonunda kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetlerinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) tarafından yürütülmesiyle ilgili protokol imza törenine katılan Büyükdede, önemli bir iş birliğine imza atıldığını vurguladı.

Bakanlık olarak son bir yılda asansörle ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükdede, asansör teknolojisinin geliştirilmesi, üstündeki ekipmanların ve donanımlarının iyileştirilmesi konularında son derece ciddi adımlar attıklarını anlattı.

Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini, sorumluluk alanlarında bulunan sanayi ürünlerinin güvenliğini öncelikli meselelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.