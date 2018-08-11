"Türkiye'de yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Hollandalı SHV Energy'nin Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay,"SHV Energy olarak Türkiye'de yatırımlarımıza durmadan hızla devam ediyoruz." dedi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aratay, SHV Energy'nin dünyanın en büyük LPG dağıtım şirketi ve yaklaşık yılda 5 milyon tonun üzerinde yıllık kapasitesinin olduğunu söyledi. Aratay, "Şu anda 28 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birisi Türkiye. Türkiye büyüklük ve ciro açısından grup içerisinde 3. büyük ülkesi." ifadelerini kullandı. Türkiye'de en bilinen markalarının İpragaz, Bizimgaz, Eksengaz ve WorldGas olduğunu belirten Aratay, "EVAS'da tüp üretimi yaptığımız aslında SHV'nin grup içerisindeki 3 tüp fabrikasından biri." açıklamasında bulundu. \ - "Bu yılın ilk 6 ayında koyduğum hedefleri gerçekleştirdim" Aratay, sözlerini şöyle sürdürdü: "SHV Energy olarak Türkiye'de yatırımlarımıza durmadan hızla devam ediyoruz. Bu yıl Marmara Ereğlisi'nde bulunan Bütangaz terminalinin Total Oil'de bulunan yüzde 50 hissesini almak için Rekabet Kurumu'na başvurduk. Dolayısıyla terminal yatırımlarımızı ve Türkiye'deki ikmal noktalarımızı güçlendirme yatırımlarımıza devam ediyoruz. Akaryakıt sektöründe GO markasıyla 2013'den beri başladığımız yeni iş dalımız ile bugün 150 tane lisanslı istasyona ulaştık. Bu yıl hedefimiz 175-180'e çıkarmak. Yaklaşık bu yıl içerisinde 50 yeni istasyon katmış olacağız.

SHV Türkiye olarak her iş kolunda sürekli olarak yatırıma devam ediyoruz. Yeni tüp fabrikası,akaryakıt içerisinde istasyon sayısını büyütmek, LPG işinde ikmal ve stoklama kabiliyetimizi arttırarak bu yıl üç tane büyük bacaklı yatırımlarımıza devam ettik. Önümüzdeki süreçte biz agresif hedeflerle büyümeye edeceğiz. Türkiye enerji sektörüne paralel olarak bizde büyümek istiyoruz. GO'daki yatırımlarımıza devam edeceğiz. LPG endüstrisi tarafında Bütangaz ile başlayan kendimizi daha güçlü konuma getirmek ile ilgili yatırımlara ve fırsatlara bakacağız. Pazarda bir konsolidasyon oluşursa yeni şirket satın almalarıda gündemde olabilir. Biz 2012'den bu yana bir çok irili ufaklı şirket satın alımı gerçekleştirdik. Bundan sonrada aynı şekilde devam etmek istiyoruz." SHV Energy'nin Ülke Yöneticisi ve İpragaz'ın CEO Aratay, Bu yılın ilk 6 ayında koyduğu hedefleri gerçekleştiren bir şirket yöneticisi olduğunu belirterek "Bütçelediğim rakamları yakaladım. İkinci 6 ayda ise temmuz ayında sonuçlarımız gayet iyi çıktı. Ağustos ve sonrası içinde çok fazla tahminde bulunamıyoruz. Çünkü bizim temin ettiğimiz ana ürün LPG ve petrol dolar bazında ithal segmenti ürünler." dedi.