Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, "Türkiye'de yem sektörü hızla büyüyor ve biz tarım kredi ailesi olarak yem sektöründe yüzde 7'lik payımızı bu yıl itibarıyla yüzde 10'a çıkarttık." dedi.

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'da yaptırılan ve 6 milyon liraya mal olan mısır flake tesisinde incelemelerde bulunan Kinay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan kuruluşun yaklaşık 40 yıllık bir deneyime sahip olduğunu belirtti.

Kinay, "Türkiye'de yem sektörü hızla büyüyor ve biz tarım kredi ailesi olarak yem sektöründe yüzde 7'lik payımızı bu yıl itibarıyla yüzde 10'a çıkarttık. Şu anda 1 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip 10 fabrikamız var. Bu fabrikalardan en büyüğü Balıkesir ve Kütahya'daki fabrikalarımız." diye konuştu.

- "Yeni yatırımlar planladık"

Yem sektörünün hayvancılık sektörüyle paralel büyüdüğüne işaret eden Kinay, şöyle devam etti:

"Biz ülke tarımına çok ciddi önem veren bir anlayışa sahibiz. Son yıllarda hükümetimizin aldığı tedbirlerle birlikte hayvan varlığımızın artışına paralel olarak yem üretimi ve kapasitesinde de ciddi artışlar söz konusu oldu. Biz buna ilişkin yeni yatırımlar planladık. Bu yıl itibarıyla Şanlıurfa'da bir yem fabrikasının temelini attık. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir'de yeni bir yem fabrikası yatırımı gerçekleştirmiş olacağız."