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"Türkiye'de yeni yatırımlarla var olmaya devam edeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen endüstriyel iplik üreticilerinden Coats'un Bursa fabrikasında kurulan EMEA İnovasyon Merkezi açıldı - Coats Üst Yöneticisi Rajiv Sharma: - "Türkiye'deki ekibimize çok güveniyoruz. Dönüşüm ve değişime açık bir ekibimiz var. Türk insanı zeki ve yenilikçi. Özellikle otomotivde ve fiber optikte sağlanan başarılar bizi daha da heyecanlandırıyor" - "Tüm tarihlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan bu sanayi ülkesinde yeni yatırımlar ile var olmaya devam edeceğiz"

Dünyanın önde gelen endüstriyel iplik üreticilerinden Coats'un Bursa fabrikasında kurulan EMEA İnovasyon Merkezi, törenle açıldı.

Yaklaşık 260 yıl önce kurulan, 18 bin çalışanıyla 45 ülkede faaliyet gösteren 1,4 milyar dolar büyüklüğe sahip Coats, Bursa'da 50 yıldır faaliyet gösteriyor.

Her 3 saatte aya gidip gelecek kadar iplik üreten İngiliz markası Coats, Bursa fabrikasının 50. yılını 2 milyon dolar yatırım değerine sahip EMEA İnovasyon Merkezi'nin açılışı ile kutladı.

Coats Üst Yöneticisi Rajiv Sharma, Bursa fabrikasındaki törende, günlük hayatın bir parçası olan kıyafet, ayakkabı ve çantaların ipliklerini ürettiklerini söyledi.

"Dünyanın en büyük iplik üreticisi olduklarını" dile getiren Sharma, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 1952 yılında başlayan yatırımlarımız 1968 yılında Bursa fabrikamız ile devam etti. Bursa'da olmaktan gurur duyuyoruz. İplik, kumaş ve fermuar üretimini Bursa'dan dünyaya yapıyoruz. Yüzde 60 ihracat yüzde 40 iç piyasa için çalışıyoruz. 2004 yılından bu yana otomotiv, enerji sektörü ve medikal gibi sanayi alanları için de hizmet veriyoruz. 1,4 milyar dolar büyüklükteki şirketimizde 18 bin çalışanımız bulunuyor. Bunun 935'i Bursa'da hizmet veriyor. 45 ülkede hizmet veren markamızın 3. İnovasyon Merkezi açılışı için Türkiye'yi seçtik. Kuzey Amerika, Çin ve ardından EMEA bölgesi için en doğru yerin Türkiye olduğuna kanaat getirdik."

- "Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek"

Sharma, Türkiye'nin dünyanın 4. büyük kumaş ihracatçısı olduğunun altını çizerek, "Türkiye’deki ekibimize çok güveniyoruz. Dönüşüm ve değişime açık bir ekibimiz var. Türk insanı zeki ve yenilikçi. Özellikle otomotivde ve fiber optikte sağlanan başarılar bizi daha da heyecanlandırıyor. Tüm tarihlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan bu sanayi ülkesinde yeni yatırımlar ile var olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünyanın her yerinde "Coats Bursa'da üretilmiştir" yazısı görülebileceğini ve bunun çok büyük bir başarı olduğunu dile getiren Sharma, bugün açılışı yapılan inovasyon merkeziyle Bursa'nın bir üst lige çıktığını belirtti.

Sharma, dünyanın ilk çevre dostu polyesterini üreten şirketi konumunda bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji kullanımını artırarak ve su tüketimini yüzde 45 azaltarak çevreye olan etkimizi de en aza indirdik. 2024 yılında kıyafet için ürettiğimiz ipliklerin yenilenebilir ürünlerden gelmesini hedefliyoruz. Su kullanmadan boyama yapan bir start up çalışmamız var. 2 milimetreden 50 milimetre kalınlığa kadar yaptığımız ipliklerin yüzde 50'si sanayi, yüzde 50'si kıyafet sektörü için üretiliyor. 2018 yılı itibarıyla kendimize iddialı bir hedef koyduk. 2018 ve 2022 yılı gerçekleşecek satış artışı hedefinin yarısının yeni ürünlerden olmasını, var olmayan ürünlerden gelmesini hedefledik. Tüm bu çalışmaları Bursa İnovasyon Merkezi üzerinden yürütmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemde araç kompozitlerinde de olacağız."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Coats Bursa Fabrikası'nın kentin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Aktaş, inovasyon merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bursa 2018'de 15 milyar dolarlık ihracat rakamlarıyla ışıl ışıl parlayan Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti konumunda. Gelecek adına önemli gelişmeleri bünyemizde barındırıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından EMEA İnovasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Coats İplik Fabrikası ihracat inovasyon

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