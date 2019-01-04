FİNANS

"Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımı için yüksek iştah var"

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş: - "Ülkemiz, yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında cazip yatırım fırsatları sunuyor. İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesi, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırım ve uygulamalar için yüksek bir iştah olduğunu gösteriyor" - "Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım potansiyelinin yüksek olduğu ülkeler arasında üst sıralarda. Son yıllarda sektöre yapılan yatırımlar, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanında gerçekleşecek istihdam düzeyinin artacağı sinyalini veriyor" - "Bu yıl işletmeye girmesi beklenen kamu ve özel sektöre bağlı lisanlı ve lisanssız yenilenebilir enerji üretim tesislerinin kurulu güçlerinde artış olacak"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, Türkiye'nin, yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında cazip yatırım fırsatları sunduğunu belirterek, "İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesi, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırım ve uygulamalar için yüksek bir iştah olduğunu gösteriyor." dedi.

Baykuş, AA muhabiri ile 2018 değerlendirmelerini ve 2019'a ilişkin beklentilerini paylaşırken, Türkiye'de enerji piyasası için 2018'in, öngörüldüğü gibi hareketli geçtiğini ifade etti.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu NGS'nin inşasına resmen başlanması, TANAP ve STAR Rafinerisi'nin açılması, ilk yerli sondaj gemisinin Akdeniz sularında petrol ve doğal gaz aramaya başlaması gibi sektörde önemli gelişmeler yaşandığını anımsatan Baykuş, ayrıca Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzının tamamlanmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırmaya yönelik dönüşüm çalışmaları da yürütüldüğünü anlattı.

Baykuş, 2018'de enerjide yeni teknoloji ve depolama tesisi yatırımlarının da desteklendiğine işaret ederek, hayata geçirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden de 23 projenin yararlanmaya hak kazandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin enerji sektörü 2019 yol haritasından bahseden Baykuş, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi amaçlayan, nükleer teknolojiyi kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, Türkiye'nin uluslararası enerji ticaretindeki stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sektörüne ulaşılmasının 2019'da temel yol haritası olarak belirlendiğini görüyoruz." dedi.

Baykuş, bu yıl İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında enerji sektörüne yönelik hayata geçirilmesi planlanan icraatlara değinerek, şunları kaydetti:

"Bunların arasında 100 maden sahası için ihaleye çıkılması, Akdeniz'de hidrokarbon aramalarına devam edilmesi, Türk Akım boru hattının Türkiye topraklarındaki kara kısmının yapımına başlanması, kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminin artırılması, YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların alınması, kamu kaynaklı günlük doğal gaz üretiminin yüzde 18 artırılarak günlük 1 milyon metreküpe çıkarılması, kömür üretimi yapılmayan kamuya ait 4 adet sahanın özel sektöre devrinin tamamlanması, yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan’da iki adet metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması ve yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak elektronik maden (e-maden) projesinin faaliyete geçirilmesi gibi başlıklar yer alıyor."

- "Yenilenebilir enerji, kurulu güçler arasında önde yer alacak"

Erkan Baykuş, EY tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'nde, 2010'da 27. sırada olan Türkiye'nin geçen yıl 17. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide daha fazla yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini ifade eden Baykuş, "Ülkemiz, yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında cazip yatırım fırsatları sunuyor. İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesi, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırım ve uygulamalar için yüksek bir iştah olduğunu gösteriyor." dedi.

Baykuş, sektör raporlarındaki iyimser senaryolara göre, 2019'da işletmeye girmesi beklenen kamu ve özel sektöre bağlı lisanlı ve lisanssız yenilenebilir enerji üretim tesislerinin toplam kurulu güçlerinde artış olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Yenilenebilir enerji, önümüzdeki dönemde işletmeye girecek kurulu güçler arasında diğer kaynaklara göre önde yer alacak. Raporlarda; 2019 sonunda kurulu gücün 2018'e göre termik kaynaklarda 100 megavat, hidrolik kaynaklarda bin 435,5 megavat ve yenilenebilir kaynaklarda bin 940,2 megavat artacağı öngörülüyor. Ek olarak 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan veriler; Türkiye toplam elektrik üretim ve tüketiminin 317 milyar kilovat saat olmasını ve kişi başı elektrik tüketiminin 3 bin kilovat saate yükselmesini, elektrik santralleri toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 5 artarak 94 bin 760 megavata çıkmasını, doğal gaz yakıtlı santrallerin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29'a düşmesini, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 33,3 ile bir önceki yıla göre bir miktar artış göstermesini öngörmektedir."

- "Enerji sektöründe istihdam artacak"

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Baykuş, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım potansiyelinin yüksek olduğu ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

Son yıllarda bu sektöre yapılan yatırımların, gelecek yıllarda Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında gerçekleşecek istihdam düzeyinin artacağı sinyalini verdiğine işaret eden Baykuş, "2019 ve gelecek yıllara ait projeksiyon rakamları göz önünde bulundurulduğunda, enerji sektöründeki istihdamın her halükarda artacağını ancak bu artışın 2018'e kıyasla ilerleyen yıllarda daha az bir oranda gerçekleşeceğini beklemek yanlış olmaz." değerlendirmelerini yaptı.

Baykuş, geçen yıl lisanslı ve lisanssız kurulu güç toplamında, santral sayısı, elektrik üretimi ve tüketimi göstergelerinde bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artış yaşandığını kaydetti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 30 Kasım 2018 itibarıyla toplam kurulu gücün 2017 sonuna göre yüzde 3,7 artarak 88 bin 347,2 megavata ulaştığını aktaran Baykuş, şunları kaydetti:

"Bu artışta yenilenebilir enerjinin küresel ölçekteki gelişimine paralel olarak ülkemizdeki gelişimi, uygulanan vergi ve teşvik politikalarının da etkisiyle hız kazandı ve meydana gelen artışta lokomotif oldu. Bu çerçevede meydana gelen artışta en büyük payı kurulu güçte bin 581,8 megavat artışla güneş santralleri oluşturuyor. Güneş enerjisini, 980,2 megavatla hidroelektrik enerji kaynakları takip ediyor. Rüzgar ve jeotermal kaynakların kurulu güçlerinde ise sırasıyla 432,9 megavat ve 218 megavatlık artış yaşandı. Öte yandan, termik santrallerin toplam kurulu gücü 309,4 megavat azaldı.

Türkiye'de elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, Kasım 2018 itibarıyla 2017 sonuna göre 2 bin 312 adet artarak 7 bin 333'e yükseldi. Mevcut santrallerin 652'si hidroelektrik, 42'si kömür, 248'i rüzgar, 48'i jeotermal, 250'si doğal gaz, 5 bin 787'si güneş, 306'sı ise diğer kaynaklı santrallerden oluşmaktadır. Yine meydana gelen artışta en büyük payı 2 bin 171 adetle güneş santrallerinin oluşturduğunu görüyoruz."

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
'Havacılık'ta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor'Havacılık'ta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor
Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecekEuro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji Erkan Baykuş EY Türkiye

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dev şirkette büyük kayıp!

Dev şirkette büyük kayıp!

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Arabulucular ticari hayata barış getirecek”

“Arabulucular ticari hayata barış getirecek”

BMD/Öncel: Enflasyonla topyekün mücadele 2019’da sürecek

BMD/Öncel: Enflasyonla topyekün mücadele 2019’da sürecek

2019'da Rus turistte rekor beklentisi

2019'da Rus turistte rekor beklentisi

'Havacılık'ta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor

'Havacılık'ta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor

Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek

Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

IEA Direktörü Birol: Türkiye'nin enerji müsrifi olma lüksü yok

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.