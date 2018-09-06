Türkiye'deki AVM'ler çözüm için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Geniş Katılımlı Yönetim Kurulu Toplantısı'nı 5 Eylül’de sektörün önde gelen yatırımcı ve profesyonellerinin katılımı ile düzenledi.

AYD'den yapılan açıklamaya göre, toplantının ana gündem maddesi, hükümetin ekonomi alanında attığı adımlardan biri olan ve alışveriş merkezlerini doğrudan ilgilendiren dövizle kiralama konusuydu. AYD Geniş Katılımlı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 300'ü aşkın alışveriş merkezini temsil eden AVM yatırımcıları ve profesyonel yöneticilerden oluşan sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıya katılan sektörün önde gelen yatırımcı ve profesyonelleri, hükümetin ekonomi alanında alacağı kararları destekleyecekleri konusunda hemfikir olurken, alınacak kararların yatırımcı, perakendeci, banka ve devlet gibi tüm paydaşların faydasını gözetmesi gerektiğini ifade ettiler. AVM yatırımcıları, halihazırda güncel kur uygulamadıklarını, kurları düşük düzeyde sabitlediklerini veya indirim yaptıklarını belirterek durduk yere bir panik havası yaratılmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Yaratılan panik havasının, uzun vadede organize perakendeye ve Türkiye ekonomisine önemli zararlar vereceğini belirten katılımcılar, spekülasyonların devam etmesi halinde ülkemize yapılacak yatırımları ciddi manada sekteye uğratacağının altını çizdiler.

