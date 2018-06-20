FİNANS

"Türkiye'deki buzdolaplarının yüzde 65'i Eskişehir'de üretiliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: - "Ülkemizdeki buzdolabının yüzde 65'i ve buzdolabı motoru yani kompresör üretiminin ise yüzde 100'ü şehrimizde üretiliyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'deki buzdolaplarının yüzde 65'inin, buzdolabı motorunun ise tamamının Eskişehir'de üretildiğini bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan ve 4 gün sürecek HEFİ Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayi Fuarı'na katılan ESO'nun bir stantla üyelerinin tanıtımını yapacağını kaydetti.

Fuara 50'nin üzerinde beyaz eşya yan sanayi, 20'nin üzerinde de ana sanayi firmasının katıldığını belirten Kesikbaş, şunları ifade etti:

"Beyaz eşya sektörü Eskişehir sanayisinin ana dinamiklerinden biridir. Ülkemizdeki buzdolabının yüzde 65'i ve buzdolabı motoru yani kompresör üretiminin yüzde 100'ü şehrimizde üretiliyor. Diğer yandan birçok firmamız bu sektörün yardımcı üretimi alanında çalışıyor. Firmalarımız için yeni pazarlar oluşturmak ve ihracatımızı artırmak için bu önemli fuarda Eskişehirli firmalarımızın tanıtımını standımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Rusya, Romanya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin ve Mısır, İran, Irak gibi ülkelerin yanı sıra Güney Amerika'dan da bazı ülkelerin katıldığı fuara Eskişehir'deki sektörün ilgili firmalarının temsilcileri yer alıyor."

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beyaz eşya buzdolabı eskişehir Eskişehir Sanayi Odası üretim

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