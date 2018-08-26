"Türkiye’deki e-ticaret siteleri dünyaya açılmalı"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - E-ticaret çözümleri sunan Wordapp.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Cem Arel, Türk Lirası (TL) üzerindeki baskının e-ihracat ile kırılabileceğini belirterek, "Son haftalarda ekonomi alanındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu gösterdi. Ancak bu temelleri daha da güçlendirmek gerekiyor. E-ticaret ile ihracatta sürekli ve kalıcı artış yakalanmalı. Türkiye’nin e-ticaret devleri yurt dışına açılmalı" dedi.

Arel, AA muhabirine e-ticaret ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar insanın internet üzerinden alışveriş yaptığını belirten Arel, "Dünyada ineternetten alışverişin yıllık cirosu 2 trilyon doları buluyor. Elektronik ticaret hacminin bu denli gelişmesi ülkeler arasındaki ticarete de farklı bir boyut getirdi. Bir ürünü dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan kişiye, işletmeye satmak ya da satın almak oldukça kolaylaşırken, dünya gerçek anlamda global bir köye döndü." ifadelerini kullandı.

Küresel e-ticaretteki baş döndürücü gelişmenin, Amazon ve Alibaba gibi e-ticaret sitelerini dünyanın en değerli şirketleri arasına soktuğunu hatırlatan Arel, Türk e-ticaret platformlarının bu dev mecraların içinde muhakkak yer alması gerektiğini söyledi.