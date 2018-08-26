FİNANS

"Türkiye’deki e-ticaret siteleri dünyaya açılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Wordapp.com Üst Yöneticisi Cem Arel: - "Son haftalarda ekonomi alanındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu gösterdi. Ancak bu temelleri daha da güçlendirmek gerekiyor" - "E-ticaret ile ihracatta sürekli ve kalıcı artış yakalanmalı. Türkiye’nin e-ticaret devleri yurt dışına açılmalı" - "E-ihracat yapmak isteyen KOBİ bunu yabancı e-ticaret siteleri üzerinden yapıyor. Satıcılardan üyelik bedelini de satış karşılığında komisyonu da yabancı şirket alıyor"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - E-ticaret çözümleri sunan Wordapp.com'un Üst Yöneticisi (CEO) Cem Arel, Türk Lirası (TL) üzerindeki baskının e-ihracat ile kırılabileceğini belirterek, "Son haftalarda ekonomi alanındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu gösterdi. Ancak bu temelleri daha da güçlendirmek gerekiyor. E-ticaret ile ihracatta sürekli ve kalıcı artış yakalanmalı. Türkiye’nin e-ticaret devleri yurt dışına açılmalı" dedi.

Arel, AA muhabirine e-ticaret ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar insanın internet üzerinden alışveriş yaptığını belirten Arel, "Dünyada ineternetten alışverişin yıllık cirosu 2 trilyon doları buluyor. Elektronik ticaret hacminin bu denli gelişmesi ülkeler arasındaki ticarete de farklı bir boyut getirdi. Bir ürünü dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan kişiye, işletmeye satmak ya da satın almak oldukça kolaylaşırken, dünya gerçek anlamda global bir köye döndü." ifadelerini kullandı.

Küresel e-ticaretteki baş döndürücü gelişmenin, Amazon ve Alibaba gibi e-ticaret sitelerini dünyanın en değerli şirketleri arasına soktuğunu hatırlatan Arel, Türk e-ticaret platformlarının bu dev mecraların içinde muhakkak yer alması gerektiğini söyledi.

Arel, "Amazon ve Alibaba gibi siteler aracılığıyla neredeyse dünyanın her yerine ürün satabilmek artık mümkün. Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin de artık yurt dışına satış yapmaları gerekli. Özellikle son tüketicinin lehine çözümler üreten start up'larla iş birlikleri yaparak farklılık yaratabilirler." önerisinde bulundu.

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- "Dünyanın en değerli şirketleri' listesine e-ticaret devleri giriyor"

Türkiye ekonomisi ve TL üzerindeki baskıların nitelikli e-ticaret yoluyla aşılabileceğini anlatan Arel şöyle devam etti:

"Son haftalarda ekonomi alanındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu gösterdi. Ancak bu temelleri daha da güçlendirmek gerekiyor. E-ticaret ile ihracatta sürekli ve kalıcı artış yakalanmalı. Bir e-ticaret sitesi aracılığıyla milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşmak çok daha hızlı ve daha az maliyetli.

Son 20 yılda 'dünyanın en değerli şirketleri' listesinde yaşanan değişime hepimiz şahit olduk. Zincir mağazaların, otomobil üreticilerinin, telekomünikasyon şirketlerinin yerini teknoloji şirketleri almıştı. Şimdi bu listeye dünyanın e-ticaret devleri giriyor. İlk fırsatı değerlendirememiş olabiliriz ancak ikinci şans kaçırılmamalı. Türkiye’nin e-ticaret devleri yurt dışına açılmalı."

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- "Yurt dışına e-ticaret ekonomiyi sıcak tutar"

Arel, ihracatın ülke ekonomisinin ve para biriminin gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarının yalnızca ülke içinde satış yaptığını savundu.

Amerika, Çin ve Hindistan’da bulunan e-ticaret devlerinin birçok farklı ülke için dil desteği sağladığını belirten Arel, böylelikle bu sitelerin e-ihracat pazarından önemli bir pay aldıklarını söyledi.

"Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin yabancı dil desteğiyle yurt dışına satış yapması hem TL'ye hem de ihracatımıza güç katacaktır. Ayrıca yerli üreticiyi de büyütecektir." diyen Arel, "Türkiye’de ürettiği ürünü yabancı e-ticaret siteleri üzerinden dünya pazarına sunan girişimciler var. E-ihracat yapmak isteyen KOBİ bunu yabancı e-ticaret siteleri üzerinden yapıyor. Satıcılardan üyelik bedelini de satış karşılığında komisyonu da yabancı şirket alıyor. Unutmamalıyız, yurt dışına e-ticaret ekonomiyi sıcak tutar." ifadelerini kullandı.

Wordapp'in online işletmelere ve e-ticaret sitelerine 25 farklı dilde içerik desteği sağladığını aktaran Arel, "Toplam 20 bine yakın freelance yazarımızla e-ticaret sitelerini, e-ihracat sitelerine dönüştürebiliyoruz. Bu içerikler ilgili hedef pazarlarda yaşayan, ana dili o ülkeye ait olan yazarlarımız tarafından yapılıyor. Bu sayede yerel ve kültürel olarak da avantaj sağlanıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Arel e-ticaret Türk Lirası

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