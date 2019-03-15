FİNANS

Türkiye'deki fuarları yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü: - "Geçen yıl ülke genelindeki tüm fuarları yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret etti. Yine ülke genelindeki bu fuarlar 2017'de 550 bin, 2018'de ise 600 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı" - "İnşallah bu yıl 1 milyon civarında yabancı ziyaretçi bekliyoruz"

ENGİN ÖZEKİNCİ - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Geçen yıl ülke genelindeki tüm fuarları yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret etti" dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl fuarcılık sektöründe hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Düzenledikleri fuarlarla ihracat yapan firmalara destek olduklarını belirten Ersözlü, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz konjonktür bize üretimin ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İhracatçı firma sayımızın artmasında fuarlarımız önemli rol oynuyor. Geçen yılın son çeyreğinde yaptığımız fuarlarda ihracatçı sayımızın arttığını gözlemledik. Yine bu yıl da bunun artacağını öngörüyoruz. Bu sene 9 şehirde 100'e yakın fuar hazırlayacağız. Yaptığımız fuarlarla üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlıyoruz."

Ersözlü, bu yılın ilk iki ayında fuarlara yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının ciddi anlamda arttığını aktararak, iş insanlarının yeniden yatırım sürecine girdiğini vurguladı.

- Yıl sonu hedefi 1 milyon yabancı ziyaretçi

Ekonomide dengelerin oturmaya başladığını ifade eden Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl fuarlarımızda 5 milyon kişiyi ağırladık. Yaklaşık 160 ülkeden gelen ziyaretçilerimizi buradaki firmalarımızla bir araya getirdik. 14 bin katılımcı firmaya hizmet verdik. 2018 yılı verilerine baktığımızda fuarcılığı iyi bir konumda kapattık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl sonunda da ciddi bir büyümeyi öngörüyoruz. Elimizdeki bilgilere göre geçen yıl ülke genelindeki tüm fuarları yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret etti. Yine ülke genelindeki bu fuarlar 2017'de 550 bin, 2018'de ise 600 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İnşallah bu yıl 1 milyon civarında yabancı ziyaretçi bekliyoruz."

Ersözlü, Türkiye'de fuarcılık sektörünün ciddi anlamda büyüdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünya fuarcılık sektöründen aldığımız pay artmaya devam edecek. Dünyada fuarcılık Batı ülkelerinde düşmeye başladı. Sektör bizim coğrafyamıza doğru kayıyor. Bizimle beraber Asya Pasifik ülkelerinin, özellikle de Çin'in sektörden aldığı pay giderek artıyor. Yakın gelecekte turizm sektöründeki avantajlı konumumuz, finans ve lojistikteki avantajlarımız, fuarcılık sektörünün de büyümesine vesile olacak. Son zamanlarda özellikle Afrika'dan çok ciddi alıcılar gelmeye başladı. Güney Amerika'dan, Afrika'nın en uzak noktasına kadar ülkemize gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Geçen yılın ilk iki ayına göre yurt dışından gelen ziyaretçi sayımız yüzde 35 civarında arttı. Bu da ihracattaki kapasitemizin arttığını gösteriyor."

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