Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor

AYŞE YILDIZ - Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Türkiye'de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor." dedi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, özellikle son yıllarda renkli kıyafetleri, farklı yemek kültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kentte lüks otellerde özellikle turizm sezonunun düşük olduğu dönemlerde binlerce kişinin katılımıyla üç gün üç gece süren düğünlerde renkli görüntüler oluşuyor. Yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında olduğu belirtilen düğünlerin, Türkiye'de daha fazla yapılabilmesi için yoğun çalışma gerçekleştiriliyor.

Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın yönetici ortağı Özpak, AA muhabirine, Hint düğünleri açısından iyi bir yıl geçirdiklerini, Hintlilerin Türkiye'ye ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Hindistan'ın büyük bir pazar olduğuna dikkati çeken Özpak, düğün için Türkiye'de en çok Antalya'nın tercih edildiğini, Bodrum ve Kapadokya'da da düğünlerin yapıldığını bildirdi.