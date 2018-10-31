Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 oldu.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü, Türkiye genelinde sonbaharın ilk ayına, doluluklarda hafif artışla girdi. İstanbul’da doluluklarda düşüş yaşanmasına karşın fiyatların yükselmesi memnuniyetle karşılandı.

Fiyatlardaki artışın Avrupalı turistlerin geri dönüş sinyali olarak yorumlanabileceği ve son dönemde Orta Doğu kökenli turistlerin domine ettiği İstanbul turizminde pazar çeşitlenmesinin yeniden başladığı görüldü.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 0,8 artarak yüzde 70,8 olarak kaydedildi. Ocak-Eylül 2018 döneminde ise doluluklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak yüzde 66,8 olarak gerçekleşti.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Eylül 2018’de yüzde 0,2 düşüşle 76,2 avroya gerilerken, 9 aylık dönemde yüzde 5,1 artışla 72,1 avroya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2018’de yüzde 0,6 artışla 53,9 avro, 9 ayda yüzde 17,4 artışla 48,2 avro oldu.