FİNANS

Türkiye'deki Suriyelilere tarım eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve BMMYK iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Suriyelilere yönelik mesleki eğitim programının açılışı yapıldı - Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören: - "Tarımsal üretimde deneyim kazanmak, tecrübe edinmek önemli. Tarım ve sanayi kısa vadede verim ve sürdürülebilir kazanç sağlama noktasında avantajlara sahip"

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde projenin açılışı amacıyla düzenlenen toplantıda, Suriye'deki tarım alanlarıyla Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'in benzerlik gösterdiğini söyledi.

Suriyelilerin ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması gerektiğine dikkati çeken Güngören, "Tarımsal üretimde deneyim kazanmak, tecrübe edinmek önemli. Tarım ve sanayi kısa vadede verim ve sürdürülebilir kazanç sağlama noktasında avantajlara sahip." dedi.

Tarımsal faaliyetlerde büyük sermaye gerektirmeden küçük yatırımlarla sürdürülebilir kazanç sağlamanın mümkün olduğunu ifade eden Güngören, Suriyelilerin acısını, üzüntüsünü, sıkıntısını paylaştıklarını belirtti.

"Bu ve benzer projelerle bir nebze olsun hayata tutunmanız noktasında fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." diyen Güngören, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde daha önce de başarılı projeler yürütüldüğünü, geçen yıllarda hayata geçirdikleri projelerle yaklaşık 900 kişiye eğitim vererek başarı hikayelerini yazdıklarını söyledi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Güngören, Suriyelilerin fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini aktardı.

- "Bizi kardeş gibi gördünüz"

Projeden yararlanan Suriyeli Suat Hışam, Türk hükümetine ve halkına yaptıkları iyilikler için minnettar olduğunu belirtti.

Hiçbir zaman kendilerini dışlanmış hissetmediklerini ifade eden Hışam, "Diğer devletler bizi mülteci görürken siz kardeş gördünüz. Bu zorla değil sizin güzel kalbinizle oldu. Ben, bir harf bile öğrettiğiniz için size minnettarım. Eğitimcilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgileniyorlar." diye konuştu.

- 500 kişiye eğitim verilecek

3 ay sürecek projeyle yaklaşık 500 kursiyere eğitim verilecek.

Eğitim dönemi boyunca kursiyerlere, eğitimlere katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla geçim katkısı verilecek. Kursiyerlere üzüm, zeytin, nar ve fıstık yetiştiriciliğiyle sığır bakımı ve sürü yönetimi eğitimi verilecek.

Eğitimlerin sonunda kursiyerlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla ilgili illerde istihdam fuarları düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
eğiitm suriye tarım

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