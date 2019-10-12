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"Türkiye'deki yatırım şartları Avrupa'dakilere çok benzer"

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich: - "Avrupalı yatırımcılar, Avrupa'nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar verebilirler" - "Almanya'nın ve Avrupalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarının güvenliği sağlanmış durumda ve bu yatırımcılara Türk vatandaşı gibi davranılıyor" - "(İngiltere) İyimser olarak söyleyebilirim ki yüzde 50 ihtimalle anlaşmalı Brexit olacak, yüzde 50 ihtimalle de AB'de kalacaklar"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Avrupa Ekonomik Senatosu (EES) Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğunu belirterek, "Avrupalı yatırımcılar, Avrupa'nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar verebilirler." dedi.

Friedrich, AA muhabirine yaptığı açıklamada Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Birliği (AB) Çalışma Grubu üyeleri ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Avrupa Ekonomik Senatosu'ndan üst düzey bir heyetin bir araya geldiği ziyaret kapsamında çok yoğun ve heyecan verici görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Friedrich, Türk hükümetinin güvenli yatırım ortamını sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Friedrich, İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmeler çerçevesinde yetkililere "Yatırımcılar için karı geri almanın mümkün olup olmadığını ve vergilendirmenin nasıl olduğunu" sorduğunu belirterek, "Cevap oldukça açıktı. Almanya'nın ve Avrupalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarının güvenliği sağlanmış durumda ve bu yatırımcılara Türk vatandaşı gibi davranılıyor. Burada Avrupalı yatırımcılar için güzel bir mesaj var. Avrupalı yatırımcılar, Avrupa'nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar verebilirler." diye konuştu.

Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğuna dikkati çeken Friedrich, "Burası Siemens ve diğer büyük şirketlerin yatırımları için bir hub durumunda. Avrupa'daki firmalar Türkiye'de güvende olduklarını bilmeliler." yorumunda bulundu.

- "ABD'den Çin'e herkes iş birliği yapmalı"

Ingo Friedrich, Avrupa'da son dönemde açıklanan imalat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ekonomide bir küçülme tehlikesi olduğunu ancak bunun tam olarak bir resesyon olmadığını ifade etti.

Dünya genelinde parasal genişleme politikaları uygulandığını hatırlatan Friedrich, "Gidişatı değiştirmek ya da durdurmak istiyorsak, ABD'den Çin'e herkesin iş birliği yapması gerekiyor. Avrupa tek başına bir çırpıda bu yavaşlamayı durduramaz fakat şimdiye kadar Draghi'nin politikası başarılıydı." dedi.

- "Anlaşmasız Brexit'in olmayacağını düşünüyorum"

Friedrich, Brexit sürecinin anlaşmasız sonuçlanmasının Avrupa ve Türkiye için olumsuz olacağını fakat kendisinin iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Brexit, Çin ve Amerika arasındaki problemlere, Avrupa ve ABD'deki problemlere ek olarak küresel ekonomimin yavaşlamasını hızlandıracak. Anlaşmasız Brexit'in olmayacağını düşünüyorum. İngiltere Başbakanı Boris Johnson AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmak için orada değil. İngiltere, Birlik'ten anlaşmalı bir şekilde ayrılırsa, bu pozitif bir etki yaratmaz fakat hesap edilemez bir durum da oluşturmaz. 31 Ekim'de İngiltere'nin AB'den ayrılacağını düşünmüyorum. Bu ertelenecek ve sonrasında bunu tekrar tekrar tartışacaklar. Sonrasında İngiltere'de yeni bir seçim olacak. Bir iyimser olarak söyleyebilirim ki yüzde 50 ihtimalle anlaşmalı Brexit olacak, yüzde 50 ihtimalle de AB'de kalacaklar."

- "Anlaşmalı Brexit'in etkileri Türkiye'de hissedilmeyecek"

Brexit'in Türkiye üzerindeki olası etkilerini de değerlendiren Friedrich, anlaşmalı Brexit'in Türkiye'de çok fazla hissedilmeyeceğini söyledi.

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Friedrich, Brexit'in anlaşmasız olması durumunda ise en çok Almanya ve AB'nin negatif etkileneceğini vurgulayarak, "Bu durumun Türkiye için de negatif bir etkisi olacaktır fakat Türkiye'nin çok güçlü etkileneceğini ve çok büyük bir tehlike oluşturacağını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun Avrupa tarafında bir kez daha düşünülmesi ve tartışılması gerektiğini kaydeden Friedrich, "Türkiye için önemli, Avrupa için de pozitif sonuçları olan bir konu. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu bir kez daha tartışmamız gerektiğine ve bunun olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

- "Amacımız, Türkiye'nin gelişimini hissetmek"

Avrupa Ekonomik Senatosu olarak İstanbul'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk amacının "Türkiye'nin gelişimini hissetmek" olduğunu belirten Friedrich, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da kalmak bile bir ziyaret sebebi. İstanbul'a geldiğinizde çok büyük ve etkileyici bir Avrupa şehrinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Buradaki arkadaşlarımıza yardım etmek ve onları desteklemek, onlarla birlikte çalışmak için buradayız. Ziyaretimizin bir diğer sebebi ise Türkiye ekonomisindeki gerçek durumu öğrenmekti. 2000'den bu yana ülkenin gelişimi, Türkiye'yi nasıl ileriye götürebiliriz, sorunlar neler… Ziyaret sayesinde, öncesinde sahip olduğumdan ve tahmin ettiğimden daha fazla bilgi edindim. Avrupalılar olarak Türkiye'nin desteklenmesi gereken önemli partner olduğunu öğrendik."

Türkiye'ye 5'inci kez geldiğini belirten Friedrich, buraya kişisel olarak tekrar gelmeyi planladığını dile getirerek, "Gelecek yıllarda da diğer Avrupa senatörleriyle, İstanbul'da gerçekleştireceğimiz büyük bir ziyareti Avrupa Senatosu ile tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası üyelerimiz ve üye girişimcilerimizin muhtemel yatırım yapılabilecekleri büyük bir ülke olması nedeniyle oldukça ilgi çekici.
Umarım Avrupa ve Türkiye, başarılı bir ekonominin yolunu bulur ve iki taraf da birlikte büyür." dedi.

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AB Avrupa Avrupa Ekonomik Senatosu Avrupa Ekonomik Senatosu (EES) Başkanı Ingo Friedrich yatırım

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