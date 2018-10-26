Türkiye'den 1,4 milyar dolarlık mermer ihracatı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Dünya doğal taş rezervi bakımından ilk sıralarda yer alan Türkiye'den, bu yılın 10 ayında 1 milyar 424 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Türkiye'den en fazla mermer alan ülkeler, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan ve Irak oldu.

Mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan illerden Afyonkarahisar'dan da bu dönemde 138 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, AA muhabirine, kentin, madencilik sektörü ihracatında 7'nci, doğal taş ihracatında ise 3'üncü sırada olduğunu söyledi.

Mermer ihracatının yaklaşık yüzde 10'unun Afyonkarahisar'dan gerçekleştirildiğini belirten Serteser, kendileri tarafından üretilen ancak başka illerdeki firmalar tarafından ihraç edilen miktar da dahil edildiğinde bu rakamın 60-100 milyon dolar artacağını bildirdi.

Serteser, mermercilik sektöründe faaliyet gösteren, odaya kayıtlı 665 firmanın bulunduğunu dile getirdi.

- "Ülkemiz hakikaten bu konuda çok önemli bir yerde"