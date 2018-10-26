FİNANS

Türkiye'den 153 ülkeye makarna ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci: - "Makarna ihracatında bu yıl, 2014 yılındaki tarihi seviyeyi de aşacağız"

İZMİR (AA) - Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, makarna ihracatında başarılı bir yıl geçirdiklerini, bu yıl 2014 yılındaki tarihi seviyeyi de geride bırakacaklarını ifade etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 153 ülkeye makarna ihracatı gerçekleştirildi.

Yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre makarna ihracatı yüzde 15 artarak 409 milyon dolara ulaştı.

Makarna ihracatında ilk sırayı 49 milyon dolarlık tutarla Angola aldı. Angola'yı 46,7 milyon dolarla Benin ve 32,8 milyon dolarla Somali izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, makarnanın düşük maliyetli olması, farklı şekillerde hazırlanıp tatlandırılabilmesi nedeniyle dünya genelinde çok sevildiğini bildirdi.

Dünya makarna pazarının 10 milyar dolara ulaştığına işaret eden Terci, Türkiye'nin 2018 yılında sağladığı yüzde 15 artış hızını sürdürdüğü takdirde 5 yıl içinde makarna ihracatında 1 milyar dolar barajını aşabileceğini kaydetti.

Makarna ihracatının 2014 yılında 508 milyon dolar seviyesine çıktığını ifade eden Terci, "Türkiye ekonomisinin üzerindeki kara bulutları, üretim ve ihracatı artırarak dağıtabiliriz. Makarna ihracatında bu yıl, 2014 yılındaki tarihi seviyeyi de aşacağız. İhracat pazarlarındaki çeşitlilik bizleri hedeflere ulaşma konusunda cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
EİB ihracat makarna Mustafa Terci

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