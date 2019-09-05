Türkiye'den 164 ülkeye cam ihracatı

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında 164 farklı ülkeye toplamda 534 milyon 821 bin dolarlık cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye cam ve cam eşya ihracatında önemli mesafe kat ediyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre cam ve cam eşya ihracatından 40 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Cam ve cam eşya ithalatı 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalırken, ihracatta yüzde 8 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 534 milyon 821 bin dolarlık cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 494 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

- En fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Türkiye'den söz konusu dönemde 164 ülkeye cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke 45 milyon 492 bin dolar ile İtalya oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 8'ini oluşturdu.

İhracatta İtalya'yı 43 milyon 649 bin dolarla Almanya, 26 milyon 827 bin dolarla İsrail, 26 milyon 196 bin dolarla İspanya ve 25 milyon 363 bin dolarla ABD izledi.