FİNANS

Türkiye'den 164 ülkeye cam ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye, bu yılın ilk yarısında 164 ülkeye 534 milyon 821 bin dolarlık cam ve cam eşya ihracatı yaptı - En fazla ihracat 45 milyon dolarla İtalya'ya gerçekleştirilirken, bu ülkeyi sırasıyla 43 milyon dolarla Almanya, 26 milyon dolarla İsrail ve İspanya ile 25 milyon dolarla ABD izledi

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında 164 farklı ülkeye toplamda 534 milyon 821 bin dolarlık cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye cam ve cam eşya ihracatında önemli mesafe kat ediyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre cam ve cam eşya ihracatından 40 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Cam ve cam eşya ithalatı 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalırken, ihracatta yüzde 8 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 534 milyon 821 bin dolarlık cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 494 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

- En fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Türkiye'den söz konusu dönemde 164 ülkeye cam ve cam eşya ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke 45 milyon 492 bin dolar ile İtalya oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 8'ini oluşturdu.

İhracatta İtalya'yı 43 milyon 649 bin dolarla Almanya, 26 milyon 827 bin dolarla İsrail, 26 milyon 196 bin dolarla İspanya ve 25 milyon 363 bin dolarla ABD izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 328 milyon 407 bin dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında 453 milyon 873 bin dolar olan cam ve cam eşya ithalatı 125 milyon 465 bin dolar azaldı.

Cam ve cam eşya ithalatı yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 65 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 38 milyon dolarla Almanya, 25 milyon dolarla İtalya ve Fransa ile 20 milyon dolarla Bulgaristan takip etti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran 2019 döneminde en fazla cam ve cam eşya ihracatı (dolar) yapılan 10 ülke şöyle:

İtalya 45.492.263 Almanya 43.649.897 İsrail 26.827.007 İspanya 26.196.991 ABD 25.363.091 Birleşik Krallık 23.435.399 Fransa 22.514.951 Irak 19.211.704 Bulgaristan 19.174.668 Romanya 17.016.642

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Anahtar Kelimeler:
cam ve cam eşya Ocak-Haziran TÜİK

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