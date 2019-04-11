FİNANS

Türkiye'den 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç: - "Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında, 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı var. Bunların içinde damar traşlama robotları, trombektomi cihazları, varislerle ilgili dünyada sadece Türklere ait olan patentli ürünler mevcut" - "Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamı ve diğer pek çok ülke, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor"

AYŞE YILDIZ - Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı yapıldığını belirterek, "Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamı ve diğer çeşitli ülkeler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor." dedi.

Bir kongre için Antalya'ya gelen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 20 yıl önce üretemediği ve yabancı ülkelerden ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihazların yüzde 50-60'ının artık yerli ve milli kaynaklarla üretilebildiğini söyledi.

Daha önce, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji, kardiyolojiyle ilgili ürünlerin hemen hemen tamamıyla alakalı dışa bağımlı olunduğunu dile getiren Dinç, artık yerli üreticilerin yurt dışına ihracat yaptığını vurguladı.

İhracatın önemine işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı var. Bunların içinde damar traşlama robotları, trombektomi cihazları, varislerle ilgili dünyada sadece Türklere ait olan patentli ürünler mevcut. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın tamamı ve diğer pek çok ülke, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor."

Sağlık Federasyonu olarak ülkenin hedeflerine ulaşması için çok çalıştıklarını anlatan Dinç, "2023'te Türk medikal firmalarımızdan herhangi birini, dünyada ilk beşin içerisine taşımak istiyoruz. Bugüne kadar hep Amerikalıların ve Japonların hegemonyası olduğu, bizim doktorlarımızın akademik yayınlarının tamamıyla ürünleri yaptıkları bir dünya vardı ama şu anki dünyada onlar yok. Bizler de artık büyük oyuncu olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Yabancı doktorlar yerli kök hücre cihazımızı kullanıyor"

Kök hücre alanındaki cihazların da artık Türkiye'de üretildiğine işaret eden Dinç, girişimsel, konvansiyonel ve cerrahi yöntemlerle ameliyatı mümkün olmayan hastalara çare olarak kök hücre tedavisi uygulandığına değindi.

Türkiye'de üretilebilen bu sistemle yeni damarların oluşumlarının sağlandığına dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

"Kalbi delik ve felçli hastalar başta olmak üzere pek çok hasta grubunda kök hücre tedavisi kullanılıyor. Pek çok hastalığın tedavisinde yerli ve milli kaynaklarla üretilen kök hücre cihazımız Türk doktorları tarafından tüm dünyaya öğretiliyor, anlatılıyor ve yabancı doktorlar yerli kök hücre cihazımızı kullanıyor. Türk sağlık sanayi ve tıbbi cihaz üreticileri olarak dış kaynaklara bağımlı olunan alanlarda yerli teknoloji ile ürünler geliştirip üretmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun ancak adım adım aldığımız neticeler, bu mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Ülkemizi sağlık ve tıbbi cihaz alanında muasır medeniyet seviyesine çıkarma yolunda üzerimize düşen ne varsa hepsine varız."

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliğiEczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği
İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çektiİstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç tıbbi cihaz

En Çok Okunan Haberler

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

Reform paketi sonrası dolarda son durum

Reform paketi sonrası dolarda son durum

THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu

THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu

BDDK'dan banka borçlarıyla ilgili önemli değişiklik

BDDK'dan banka borçlarıyla ilgili önemli değişiklik

Seçimlerden sonra altının gözü zirvede!

Seçimlerden sonra altının gözü zirvede!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.