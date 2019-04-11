Türkiye'den 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı

AYŞE YILDIZ - Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı yapıldığını belirterek, "Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamı ve diğer çeşitli ülkeler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor." dedi.

Bir kongre için Antalya'ya gelen Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 20 yıl önce üretemediği ve yabancı ülkelerden ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihazların yüzde 50-60'ının artık yerli ve milli kaynaklarla üretilebildiğini söyledi.

Daha önce, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji, kardiyolojiyle ilgili ürünlerin hemen hemen tamamıyla alakalı dışa bağımlı olunduğunu dile getiren Dinç, artık yerli üreticilerin yurt dışına ihracat yaptığını vurguladı.

İhracatın önemine işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 57 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı var. Bunların içinde damar traşlama robotları, trombektomi cihazları, varislerle ilgili dünyada sadece Türklere ait olan patentli ürünler mevcut. Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın tamamı ve diğer pek çok ülke, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini kendi kliniklerinde kullanıyor."