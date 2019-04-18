Türkiye'den 60 ülkeye ağaç işleme makinesi ihracatı

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Sabri Erol, "Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu." dedi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin her geçen gün geliştiğini, ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin genelde aile firması olduğunu, şu anda ikinci ve üçüncü kuşak eğitimli kişilerin işin başında yer aldığını ifade eden Erol, firmalarda bir devrim yaşandığını ve kalitenin her geçen gün arttığını vurguladı.

Erol, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde yaklaşık 50 bin civarında nitelikli elamanın çalıştığını, sektörün Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlattı.

Türkiye'deki ağaç işleme makine ve yan sanayisi hacminin yaklaşık 700 milyon lira civarında olduğunu aktaran Erol, "Diğer makine sektörlerinde ortalama yüzde 12 civarında bir büyüme olduğu halde bizim sektörümüz yüzde 25 büyümeyle devam ediyor. Bu da bu sektörde başarılı olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.