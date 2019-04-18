FİNANS

Türkiye'den 60 ülkeye ağaç işleme makinesi ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

AİMSAD Başkanı Mustafa Sabri Erol: - "Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu" - "Bu yılın ilk üç aylık verilerine göre, 100 makine ithal ediyorsak 400 makine ihraç eder durumdayız"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Sabri Erol, "Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu." dedi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin her geçen gün geliştiğini, ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin genelde aile firması olduğunu, şu anda ikinci ve üçüncü kuşak eğitimli kişilerin işin başında yer aldığını ifade eden Erol, firmalarda bir devrim yaşandığını ve kalitenin her geçen gün arttığını vurguladı.

Erol, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde yaklaşık 50 bin civarında nitelikli elamanın çalıştığını, sektörün Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlattı.

Türkiye'deki ağaç işleme makine ve yan sanayisi hacminin yaklaşık 700 milyon lira civarında olduğunu aktaran Erol, "Diğer makine sektörlerinde ortalama yüzde 12 civarında bir büyüme olduğu halde bizim sektörümüz yüzde 25 büyümeyle devam ediyor. Bu da bu sektörde başarılı olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

- İlk çeyrekte ihracat, ithalatın 4 katı

Sektörün sadece iç pazara değil dünyanın birçok ülkesine makine satar hale geldiğinin altını çizen Erol, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu. Adeta ihracat yapmadığımız ülke yok. Bu konuda ülke çeşitliliğimiz çok fazla. Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızda birinci sırada geliyor. Ondan sonra çevre komşu ülkeler ve üçüncü olarak ABD geliyor. Bu yılın ilk üç aylık verilerine göre, 100 makine ithal ediyorsak 400 makine ihraç eder durumdayız. Yani ilk çeyrekte ihracat ithalatın 4 katına ulaşmış bulunuyor."

İhracat pazarı hedeflerinde Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın da yer aldığını vurgulayan Erol, bu pazarlarla ilgili çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyorTÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor
CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesiCarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Burada işçi değil patron aranıyor!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

Titanic Mardan Palace açılıyor

Titanic Mardan Palace açılıyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

PİYASALAR

PİYASALAR

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.