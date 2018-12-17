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Türkiye'den 64 ülkeye balık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'den ocak-kasım döneminde 64 ülkeye, 47 bin 267 ton balık ihraç edilerek karşılığında 222 milyon 390 bin 102 dolar gelir elde edildi - Söz konusu dönemde en fazla ihracat Hollanda, İtalya ve Rusya'ya gerçekleştirildi - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde hiç ihracat yapılmayan Vietnam, Endonezya, Bahreyn, Moldova, Peru, Malezya, Nijerya, Türkmenistan ve İran'a da balık satıldı"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yılın 11 ayında 64 ülkeye 222 milyon 390 bin 102 dolarlık balık ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 47 bin 267 ton balık ihraç edilerek, karşılığında 222 milyon 390 bin 102 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde 37 bin 934 tonluk balık ihracatından 204 milyon 164 bin 31 dolar kazanılmıştı. söz konusu dönemde ihracatta 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 25, değerde ise yüzde 9 artış yakalandı.

Bu dönemde Türkiye'den 64 ülkeye yapılan balık ihracatında 36 milyon 204 bin 679 dolarla Hollanda ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 24 milyon 206 bin 613 dolarla İtalya, 21 milyon 26 bin 941 dolarla Rusya Federasyonu izledi.

Doğu Karadeniz'den yılın 11 ayında 7 ülkeye bin 590 ton balık ihracatı karşılığında 8 milyon 700 bin 21 dolar gelir sağlandı. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 388 ton balık ihracatından 1 milyon 767 bin 43 dolar kazanılmıştı.

Söz konusu dönemde bölgeden yapılan ihracat miktarda yüzde 310, değerde ise yüzde 392 arttı.

Yılın 11 ayında Doğu Karadeniz'den yapılan balık ihracatında da 4 milyon 450 bin 976 dolar ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, Vietnam 3 milyon 521 bin 929 dolarla ikinci, Almanya 240 bin 204 dolarla üçüncü oldu.

- "Hem ihracatın hem de ülke çeşitliliğinin artacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, balığın bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Balık ihracatının yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre arttığına dikkati çeken Gürdoğan, ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin de arttığını ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye'den ocak-kasım döneminde 64 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Söz konusu dönemde yapılan ihracatta Hollanda başı çekti. Bu dönem geçen yılın aynı döneminde hiç ihracat yapılmayan Vietnam, Endonezya, Bahreyn, Moldovya, Peru, Malezya, Nijerya, Türkmenistan ve İran'a da balık satıldı. Önümüzdeki günlerde hem balık ihracatının hem de ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- "En önemli rekabet enstrümanı lezzet"

Balığın, Avrupa Birliği standartlarında akredite edilen üretim tesislerinde işlenerek ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, bölgeden avlanan su ürünlerinde en önemli rekabet enstrümanının lezzet olduğunu kaydetti.

Gürdoğan, Karadeniz'in tuzlu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karadeniz'in tuzlu olmasından ve bölgemizde de denize dökülen derelerin taşıdığı tatlı su akarlarının bolluğunun verdiği lezzet balıklarda çok güzel bir aroma ve damak tadı oluşturuyor. Bundan dolayı da yurt dışı piyasalarda Karadeniz balıklarına yoğun ilgi vardır. Bu ilginin giderek daha da artacağına inanıyoruz."

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Balık ihracatı DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan Trabzon

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